布林肯訪華之際 709維權律師遭逼遷加劇 海外聯署促停迫害

中國/政治

正當美國國務卿布林肯訪華之際，北京加緊對維權律師的迫遷行動。王全璋所住單位三天前起再受斷電之苦，迫遷人員更在他家外24小時駐守及用鐵煉鎖起電錶房，部分流亡海外華人為此發起聯署，要求北京市長和中國公安負責人停止迫害丶騷擾王全璋丶李和平及其家人。另有網友呼籲正在訪華的布林肯關注事件。

騷擾王全璋人士連日在其單位外蓆地而睡, 此人更在鎖上鐵鍊的電錶房外睡下. 小圖為電眼及對講機被噴漆 2023年6月19日

廣告 繼續瀏覽後續

根據八九學運領袖王丹等三人在本月17日發出的聯署信，最近兩個月，王全璋和李文足一家人被逼遷13次；李和平及王峭嶺一家則被逼遷8次。後者日前欲離境往泰國旅遊卻被邊檢告知因「涉嫌危害國家安全」而限制出境，聯署人士質疑，這兩家人現在「是住，住不下；走，走不了。」質問當局是要把這兩家人「逼到何處？用心何在？」

聯署信又總結當局的逼遷行為，包括斷水斷電丶夜班砸門丶衝進屋裡挑釁等，而當王全璋夫婦被逼入住四星賓館，逼遷者更在賓館走廊住下，迫使他們不得不離開；到了本月16日，他們入住身在美國的朋友借出的單位後，逼遷人員又隨即出現，先是斷電，接着又塗污電眼和閉路電視，使王家不能透過上述電子裝置觀看逼遷人員在單位外的活動。王藉着逼遷人員仍在睡夢中時，拍下他們睡在單位外地上丶電錶房被鐵煉鎖上的情況。

這封致北京市長殷勇丶公安部長王小洪及北京市公安局長元延軍的公開信指出，這使兩家人的生活大受影響丶孩子心靈受創以致留下陰影。形容這些手段「方法惡劣丶不人道丶不道德，甚至低級下作」，呼籲當局停止對他們的迫害和騷擾，並讓他們自由生活，解除對他們及其孩子的邊控，強調「 這個國家不應有這樣的『國家囚徒』。 」

公開信已有數十人聯署，當中包括《北京之春》雜誌前主編胡平丶對華援助協會創始人傅希秋等。