日本/中美關係

日本官房長官說：美中關係穩定對國際社會極為重要

有關美國國務卿布林肯在18日至19日訪華，與中國外長秦剛等會晤，日本內閣官房長官松野博一強調：美中關係穩定對國際社會極為重要，並敦促中國履行大國責任。

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Antony Blinken et Qinq Gang ce 18 juin 2023 à Pékin. 布林肯與秦剛 北京2023年6月18日
Antony Blinken et Qinq Gang ce 18 juin 2023 à Pékin. 布林肯與秦剛 北京2023年6月18日 REUTERS - LEAH MILLIS
作者： 東京特約記者 楚良一
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松野博一在19日的記者會上表示：日本將在與同盟國美國建立牢固的信任關係的基礎上，繼續推動各種合作，並鼓勵中國履行其作為大國的責任。

 松野說：美中關係的穩定對國際社會極為重要對於岸田首相訪華一事，他表示：目前還什麼都沒有決定

 有關未來的日中關係，他表示：我們將堅持我們應該堅持的，通過雙方的共同努力，構建建設性關係。

 布林肯在其訪華之前的17日晚，與日本外相林芳正通了電話，兩人確認將緊密合作，以對應圍繞中國的各種問題。

 他們還就朝鮮局勢交換了意見，共同譴責朝鮮在15日發射彈道導彈並落入日本專屬經濟區（EEZ），一致認為朝鮮以前所未有的頻度和方式發射彈道導彈和其他導彈是對地區安全嚴重而迫在眉睫的威脅，也是對國際社會的明確和嚴重挑戰，並再次認為有必要加強日美及日美韓三國之間的合作。

 在訪問中國之前，布林肯也在17日與韓國外長樸振舉行了電話會談。韓國外交部和美國國務院稱：布林肯在電話中表示：將敦促中國在朝鮮問題上施加影響，並支持韓中發展良好關係，還表示將與韓方詳細分享訪華及與中國要人會談結果。

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