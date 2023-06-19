日本官房長官說：美中關係穩定對國際社會極為重要

日本/中美關係

有關美國國務卿布林肯在18日至19日訪華，與中國外長秦剛等會晤，日本內閣官房長官松野博一強調：美中關係穩定對國際社會極為重要，並敦促中國履行大國責任。

廣告 繼續瀏覽後續

松野博一在19日的記者會上表示：“日本將在與同盟國美國建立牢固的信任關係的基礎上，繼續推動各種合作，並鼓勵中國履行其作為大國的責任。”

松野說：“美中關係的穩定對國際社會極為重要”。對於岸田首相訪華一事，他表示：“目前還什麼都沒有決定”。

有關未來的日中關係，他表示：“我們將堅持我們應該堅持的，通過雙方的共同努力，構建建設性關係。”

布林肯在其訪華之前的17日晚，與日本外相林芳正通了電話，兩人確認將緊密合作，以對應圍繞中國的各種問題。

他們還就朝鮮局勢交換了意見，共同譴責朝鮮在15日發射彈道導彈並落入日本專屬經濟區（EEZ），一致認為朝鮮以前所未有的頻度和方式發射彈道導彈和其他導彈“是對地區安全嚴重而迫在眉睫的威脅，也是對國際社會的明確和嚴重挑戰”，並再次認為有必要加強日美及日美韓三國之間的合作。

在訪問中國之前，布林肯也在17日與韓國外長樸振舉行了電話會談。韓國外交部和美國國務院稱：布林肯在電話中表示：將敦促中國在朝鮮問題上施加影響，並支持韓中發展良好關係，還表示將與韓方詳細分享訪華及與中國要人會談結果。