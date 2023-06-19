李強到訪德國  港人、藏人、維吾爾人抗議聲浪高漲

中國/歐洲

中國總理李強周一抵達德國，開啟他上任總理以來的首次出訪，引發外界高度矚目，一次同時，海外的人權組織，聲援西藏以及維吾爾，香港以及台灣的組織已經準備多日，計畫明天周二中德舉行磋商會德當天舉行大規模示威抗議活動。

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中國總理李強6月19日在柏林會見了德國總統施泰因邁爾，施泰因邁爾在會見李強時強調中美兩個大國加強溝通的重要性，據總統發言人在推特上介紹，施泰因邁爾表示，中美兩國關係對世界安全與合作至關重要。就在施泰因邁爾表達上述擔憂的同時，中國主席習近平會見了到訪的美國國務卿布林肯。

在柏林，預計6月20日李強將與總理肖爾茨共同主持中德政府磋商並出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，李強見同德工商界代表舉行座談，訪問巴伐利亞州並參觀德國有關企業。李強在結束對德國的訪問之後，將前往法國出席法國牽頭舉辦的全球金融新公約峰會。會議的宗旨的是改革目前全球的金融架構，為應對氣候變化提供融資以及解決貧困國家的債務重組問題。

不過，法新社評論說，同法國相對比，李強對德國的訪問將面對更多的挑戰，就在李強到訪德國的前夕，柏林在 6月14日公布了一份將中國描述為敵對勢力的文件， 文件儘管稱中國為合作 "夥伴"，但是在 "國家安全戰略 "中，德國政府指責中國的行為 "違背了德國的利益和價值觀"，對柏林來說，北京的行動使 "地區穩定和國際安全正受到越來越大的壓力"，而且，在中國"人權沒有得到尊重"。

德國總理表示， 雖然必須"確保中國融入世界貿易和全球經濟關係不受阻礙"，雖然在氣候議題上， 沒有北京的承諾，就無法應對全球變暖的挑戰。但是，與此同時，他警告說，必須考慮到安全問題。

法新社評論說，作為德國最大的貿易夥伴和汽車行業的重要市場，中國長期以來一直受到柏林的重視。前總理默克爾執政期間，中德經濟磋商曾經定期舉行。然而，中國在烏克蘭戰爭問題上的立場，中國對台灣的威脅以及對維吾爾人的迫害，使德國的語氣變得強硬。

據人權組織披露，6月20日上午10點至13點，在歐洲的港人、藏人、維吾爾人及所有遭中共當局迫害的族群將在德國總理府前示威抗議！要求德國總理舒爾茨就中共所犯下的罪行發表明確的聲明，而不是只基於經濟利益而選擇與中共合作。世界維吾爾大會發言人向法廣表示，他們將在柏林與慕尼黑兩地舉行示威，呼籲德國政府向李強提出維吾爾人問題。慕尼黑是世界維吾爾大會所在地，不知李強此行特意到訪木你還是否與此有關。