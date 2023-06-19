李強訪問柏林 德國總統："德中仍然合作 關係今非昔比"

德國/中國/政治/外交

德國總統施泰因邁爾周一(6月19日）會見了訪問柏林的中國總理李強。法新社稱，在美中關係緊張、中國與西方競爭日趨激烈的背景下，李強就任中國總理以來的首次外訪對德中關係是一次考驗。德國總理朔爾茨周一向德國企業界發表談話強調，德國將加倍謹慎，以避免未來危險的經濟依賴，顯示德國在經濟方面正尋求減少對北京的依賴。

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法新社消息，德國總統施泰因邁爾在與中國領導人的會談中定下了基調：德國總統府發言人加梅林( Cerstin Gammelin)推特發文，施泰因邁爾強調，(德中）兩國之間的合作“仍然很重要，但(兩國的合作）近年來已經發生了變化”。

德國總統表示，“中國是德國和歐洲的合作夥伴，但在政治舞台上也越來越成為競爭者和競爭對手”。

法新社援引中國官方媒體新華社報道，中國領導人保證，中國願意與德國合作，為“全球穩定與繁榮”做出貢獻。

新華社報導，李強在柏林向德國總統施泰因邁爾說，中德沒有根本利害衝突，中方一貫支持開放合作，並認為"最大的風險是不合作，最大的安全隱患是不發展"。

德國總理朔爾茨將於周二會見李強，兩國政府官員間的一系列磋商也安排在周二進行。

3月就任中國總理的李強隨後將對法國進行正式訪問，屆時他將出席法國總統馬克龍倡導的新全球金融公約峰會。

法新社稱，李強出訪柏林及巴黎，中國與德、法此輪對話是在中美關係緊張加劇的背景下展開。 美國國務卿布林肯剛剛結束訪問中國，試圖為美中關係"解凍"。

施泰因邁爾強調，中美關係“對全球安全與合作至關重要，他在與中國總理的會談中呼籲中美兩國“加強溝通渠道”。

德國政府14日首度發表國家安全戰略報告，將中國定位為"夥伴、競爭者和敵對體制"。報告並直指，"中國正試圖以各種方式重塑現有以規則為基礎的國際秩序，越來越強勢地試圖確立區域主導地位，一次又一次與德國的利益和價值觀背道而馳"。不過報告稱，中國"依然是夥伴，在解決諸多國際挑戰和危機方面，是不可或缺的一員"。

德國一年多來對華態度趨於強硬，除了北京隊台灣的威脅以及對維吾爾人的迫害，習近平對俄羅斯入侵烏克蘭缺乏譴責，也拉大了彼此的差距。

德國國家安全戰略報告稱，中國的種種行為使“地區穩定和國際安全面臨越來越大的壓力”，“人權也越來越得不到尊重”。報告指：中國雖是德國的“夥伴"，但卻與德國的利益及價值觀背道而馳”。

在經濟方面，德國正在尋求減少對北京的商業依賴。德國總理朔爾茨周一向德國企業界發表談話時強調，德國“沒有興趣阻礙中國的經濟發展”，但我們會倍加謹，以避免未來陷入危險的經濟依賴關係。”