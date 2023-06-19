習近平布林肯會談場面 猶如王朝式外交再現

中美關係

中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯周一會談的場面引起爭議，央視畫面顯示，習近平獨坐首端橫排中央，美中代表團官員則分坐左右兩側，對這種不對等的外交場景，有網友評論：“群臣排兩旁 皇上坐中央，天朝架勢”。

2023年6月19日星期一，在中國北京的人民大會堂，美國國務卿安東尼-布林肯（中左）與中國國家主席習近平（中）和中共外交政策負責人王毅（中右）、國務委員、外長秦剛等會面。

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觀察人士注意到，習近平以往會見外賓時大都是左右對坐，至少顯出“主客平等”。這次與布林肯會面的場面令人詫異。如果說主人有意怠慢客人，從會談氣氛，至少從口頭上看，似乎也不完全像，習近平講話時稱，中美雙方在一些具體問題上取得了進展，達成共識，“這很好”。他還說國與國交往要“相互尊重，以誠相待。”

但這種不對等的主客座位安排，到底是習近平樂意，還是手下的殷勤，無從知曉。但“唯上”，處處巴結最高領袖的風氣，隨着習近平權力達到頂峰，官場阿諛之風也步步高，甚至突破了底線。被視為“中南海大秘”的政治局常委、中辦主任蔡奇就是捧習高手。有人猜測，這樣的場面安排或許出自他的手筆？

上有所好，下必甚焉，中央電視台播出的一段習近平與布林肯會面談話中，習近平原話明明是：“希望國務卿先生這次訪華，能夠為穩定中美關係多發揮積極作用”，央視發表的文字稿改為：“希望你這次訪華，……”把“國務卿先生”刪掉。第二人稱，在中文語境中，要麼在國賓相見等外交莊重場面，互相以“您”稱之，要麼真的是老朋友，均以“你”稱之，總之應對等，方顯平等尊重。央視特意以“你”取代“國務卿先生”，居高臨下，令人生疑。

還有一個小小的細節也讓觀察人士大惑不解，戴不戴口罩似乎也與官位大小相關？習近平與布林肯會面時，習近平不戴口罩，布林肯不戴口罩，至少在中方的意識里還不至於抹殺布林肯是美方代表，可以與習近平“平起平坐”，其他美中官員一律戴着口罩，概莫例外。美國官員本來不戴口罩，也只好“入鄉隨俗”。

原來這是中國官場的“規矩”，回過頭看，周一上午布林肯與中國外交首席長官王毅會談時，王毅不戴口罩，其餘中方官員一律戴着口罩，美方這面，布林肯不戴口罩，所謂“一對一”吧，其餘美方成員也只得“入鄉隨俗”。

周日布林肯與中國國務委員、外長秦剛會面時也是如此，秦剛和布林肯不戴口罩，其餘一律都帶口罩。

戴口罩是一種衛生措施，以預防感染或傳染，有網友說，病毒面前，人人平等，病毒不會看誰官大，就放過誰。

這種誰官大，誰不戴口罩的新奇做法，不知是不是也是蔡奇常委的手筆？