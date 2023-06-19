香港今再推人民幣新猶 惟金管局總裁稱未來20年不會「去美元化」

香港/貨幣政策

香港在推動人民幣國際化方面不遺餘力，但面對部分國家的「去美元化」倡議，香港金融管理局總裁余偉文接受部分本地傳媒採訪時明言，「其實不會去美元化，未來10至20年，美元會是國際貨幣體系重要成員」，很大部分國際貿易可能會沿用美元。但他補充，隨着中國與環球經濟連繫加強，經濟份額上升，人民幣將逐漸成為其中一個貿易或投資的選擇，一如歐羅。

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而由今(19日)天起，香港交易所正式推出「港幣-人民幣雙櫃檯模式」，允許投資者就獲批的24隻雙櫃枱股份進行跨櫃檯自由轉換以縮小價差，意味投資者可以用人民幣直接購買港股。財政司司長陳茂波出席「雙櫃檯」啟動儀式時表示，新模式可推動交投及股票的定價效率，對人民幣的流動性丶應用程度都有所提升。

港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁則預期，未來會有更多人民幣資產在香港這個國際市場定價，為推進人民幣國際化打下良好的基礎。

首階段有24隻股份為雙櫃枱證券，絕大部分有中資背景，包括騰訊丶中海油丶中移動等，而港資的則有恆生銀行丶新地及港交所。

中國的智通財經網引述國泰君安非銀金融劉欣琦團隊測算，假設現有16000億元離岸人民幣存款的10%投向港股人民幣計價股票，並假設年換手率與2022年基本持平，預測「雙櫃檯模式」可為港股現貨市場日均交易金額帶來 2.4%的同比提升。

另外，部分香港傳媒今天刊登余偉文的訪問，余指出，過去五丶六年，人民幣投資渠道有所增加，流動性亦有改善，商家與中國貿易時更願意以人民幣結算，但香港離岸人民幣市場未夠大，須增加債券或股票等人民幣產品供投資者選擇。

本月初剛結束訪問阿聯酋的余偉文又被問及近期熱議的「去美元化」倡議，尤其是阿聯酋央行亦支持當地使用人民幣作貿易結算，余承認，阿聯酋此舉是為了「去美元化」，而以中國內地作為阿聯酋最大的貿易夥伴的事實來看，阿聯酋以人民幣進行貿易結算是自然不過的事，因這可節省兌換成本，而且將部分貿易採用美元以外的貨幣結算，也是分散風險的一個考慮。

其次，中國貿易份額由2009年起一直增加，如今已成為環球重要的貿易夥伴，企業自然有更大興趣用本幣，以節省滙兌成本。但他強調，不要常常去想「去美元化」，「其實不會去美元化，未來10至20年，美元會是國際貨幣體系重要成員」，未來10至20年也難以「去美元化」，美元仍然是重要的國際貨幣。

特首政策組專家組成員丶科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴早前表示，港元與美元掛鈎的聯繫滙率制度，潛在問題愈來愈大。對此，余偉文表示，聯彙經歷了40年的風雨，依然行之有效，尤其是過去三年，香港承受的壓力巨大，但港彙大部分時間都偏強，正反映市場對聯彙的信心！他直言：「完全沒興趣去想丶沒計畫丶沒打算去改變聯彙制度。」