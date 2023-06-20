香港/競爭力

世界競爭力香港排名再跌至全球第7 遜色新加坡台灣

瑞士洛桑國際管理髮展學院（IMD）最新公布的《2023年世界競爭力年報》顯示，丹麥連續第二年成為最具競爭力的城市，而被北京加強管控的香港，排名則再跌兩級至全球第七位，不單再次落後於區內競爭對手新加坡三位，更被台灣爬頭成為全球第六位。

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The Chinese and Hong Kong flags flutter at the office of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region, ahead of a news conference held by Hong Kong Chief Executive Carrie Lam, in Beijing
The Chinese and Hong Kong flags flutter at the office of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region, ahead of a news conference held by Hong Kong Chief Executive Carrie Lam, in Beijing REUTERS - Carlos Garcia Rawlins
作者： 香港特約記者 麥燕庭
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學院按三百多個標準為63個經濟體評分，並按得分高低評定《2023年世界競爭力年報》。根據年報，緊隨丹麥這榜首之位的，依次是愛爾蘭(第2)丶瑞士丶新加坡丶荷蘭丶台灣丶香港丶瑞典丶美國及阿聯酋(第10)等經濟體。

 

香港在2022年上升兩位至全球第五位，今年取消防疫措施並高叫復常，排名反而打回原因，跌回第七位。根據評分的四大競爭力因素，香港繼續以「政府效率」得分最高，排全球第二；而「基礎建設」的排名亦有所上升，但受疫情影響，「營商效率」排名輕微下跌；「經濟表現」的排名亦因為去年經濟顯着轉弱並出現負增長而下跌。至於子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名全球第一。  

 

港府發言人表示，報告肯定香港繼續是全球最具競爭力的經濟體之一，但疫情嚴重影響香港經濟表現，令整體競爭力排名下跌，隨着香港復常，恢復與中國和世界各地的全面暢順連接，相信今年香港經濟會有顯着改善。 發言人又說，會警惕經濟體之間的競爭愈趨激烈，並進一步提升香港的競爭力，但相信隨着環球經濟重心持續東移，背靠中國的香港將繼續從中獲益。

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