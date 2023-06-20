世界競爭力香港排名再跌至全球第7 遜色新加坡台灣

香港/競爭力

瑞士洛桑國際管理髮展學院（IMD）最新公布的《2023年世界競爭力年報》顯示，丹麥連續第二年成為最具競爭力的城市，而被北京加強管控的香港，排名則再跌兩級至全球第七位，不單再次落後於區內競爭對手新加坡三位，更被台灣爬頭成為全球第六位。

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學院按三百多個標準為63個經濟體評分，並按得分高低評定《2023年世界競爭力年報》。根據年報，緊隨丹麥這榜首之位的，依次是愛爾蘭(第2)丶瑞士丶新加坡丶荷蘭丶台灣丶香港丶瑞典丶美國及阿聯酋(第10)等經濟體。

香港在2022年上升兩位至全球第五位，今年取消防疫措施並高叫復常，排名反而打回原因，跌回第七位。根據評分的四大競爭力因素，香港繼續以「政府效率」得分最高，排全球第二；而「基礎建設」的排名亦有所上升，但受疫情影響，「營商效率」排名輕微下跌；「經濟表現」的排名亦因為去年經濟顯着轉弱並出現負增長而下跌。至於子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名全球第一。

港府發言人表示，報告肯定香港繼續是全球最具競爭力的經濟體之一，但疫情嚴重影響香港經濟表現，令整體競爭力排名下跌，隨着香港復常，恢復與中國和世界各地的全面暢順連接，相信今年香港經濟會有顯着改善。 發言人又說，會警惕經濟體之間的競爭愈趨激烈，並進一步提升香港的競爭力，但相信隨着環球經濟重心持續東移，背靠中國的香港將繼續從中獲益。