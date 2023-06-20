德中政府磋商會議：德中希望擴大雙邊關係

李強出訪歐洲

據德國電視一台和德國廣播電台報道，德國和中國希望擴大雙邊關係。德中政府於周二在柏林舉行了政府磋商會議。德中兩國希望擴大雙邊關係。德國總理朔爾茨表示，全球性挑戰只能共同應對。

2023年6月20日，德國總理朔爾茨和中國總理李強在德國柏林的德中政府磋商期間舉行新聞發布會。

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朔爾茨說，今天仍然能夠感受到新冠大流行的後果，尤其是在經濟領域，其後果仍然特別嚴峻。作為二氧化碳排放大國，德國和中國在應對氣候變化方面也肩負着特殊責任，因此雙方同意定期就氣候政策問題進行交流。

德國和中國希望建立一個共同的氣候和轉型對話。周二下午，作為德中政府磋商的一部分，雙方在柏林簽署了一份相關意向聲明。

朔爾茨再次呼籲中國政府在烏克蘭戰爭中利用其對俄羅斯的影響力。

中國總理李強表示，世界形勢錯綜複雜，但中國會繼續努力恢復世界和平。李強還說，戰爭阻礙了全球發展。李強還表示，中國視德國為“關鍵國家”，中國願“將德中關係提升到新的水平”。

除了朔爾茨和李強外，還有十名中國和九名德國部長參加了政府磋商會議。外交部和國防部沒有派代表出席。

德國該如何與北京打交道的辯論，使這次訪問蒙上了陰影。德國聯邦議院德中議會小組副主席，自民黨政治家詹森批評說，政府內閣不能被濫用為北京的宣傳背景。基民盟籍外事政治家羅特根向N-TV電視台表示，德國政府沒有中國戰略是個嚴重缺陷。

但社民黨議會黨團領袖穆策里希駁斥了這一指控。他向德國廣播電台表示，德國政府認為，口頭對抗不是可行的方法，而是有必要進行協商。他認為，政府磋商的類型和範圍是合適的。如果相互尊重，分歧是可以談論的。口頭對抗不會帶你前行。

德國與中國於2011年在柏林首次開啟了政府磋商會議機制。本屆會議為第七屆德中政府磋商會議。中國代表團將在德國停留到周三。周二晚上，李強前往慕尼黑，會晤巴州州長索德爾和企業代表。

據《世界報》報道，德國最大在野黨基民盟領袖梅爾茨批評現任政府沒有統一的中國戰略，因為政府內部存在分歧。但這是德國承受不了的狀況。為了維護德國的利益，德國需要一個統一的對華戰略。

N-TV電視台對會議的印象是：德中關係近年來嚴重惡化。但現在舉行了平起平坐的德中政府磋商會議，結果是，舒爾茨和李強均對磋商會議很滿意。

德國電視一台的印象是：雙方均突出了對話意願。

德國《世界報》突出了朔爾茨總理說的一句話：“我們沒有在經濟上和中國脫鉤的興趣。”朔爾茨在會議後和李強的共同記者會上表示，德國願和中國繼續密切合作。完全脫鉤不會出現。另外，朔爾茨重視的是，中國不向俄羅斯提供武器。