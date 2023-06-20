拜登之子就稅務欺詐和非法擁槍認罪

美國第一家庭

一直被共和黨當作靶子瞄準的美國總統拜登的小兒子亨特，承認在兩起涉及逃稅和非法持有槍支的刑事案件中有罪，並與司法部達成認罪協議。他不太可能面臨牢獄之災。拜登發表聲明支持兒子重建自己的人生。

2022年4月18日，在美國華盛頓的白宮南草坪上，亨特-拜登在年度復活節活動上。

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根據法新社報道，亨特.拜登的律師周二發表聲明說，此項認罪協議“終結了”對亨特的訴訟，“亨特希望為他在生活中與煎熬他的毒癮作鬥爭時犯下的錯誤負責”。

美國白宮對此發表聲明說，“總統和第一夫人愛他們的兒子，支持他繼續重建他的生活。我們不會有其他的評論"。

共和黨反對派則揭露司法部一邊拚命攻擊特朗普，日前因其處理機密文件不當而被起訴，同時不惜一切代價設法避免現任總統的兒子被判處監禁。

根據特拉華州負責此案的檢察官大衛.韋斯，現年53歲的亨特.拜登對一項涉及聯邦所得稅欺詐罪名表示認罪。

根據同一消息來源稱，亨特還將在一起涉及違反槍支立法的案件中與檢方達成協議，這相當於承認了罪行。亨特被指控在2018年非法獲得槍支，同時沉迷於毒品。

根據法新社報道，這一認罪協議尚需獲得聯邦法官同意，亨特不太可能面臨牢獄之災。

陷入一系列法律官司的美國前總統特朗普在他的 "真相社交 "網絡上作出反應說，亨特.拜登只受到了相當於平庸的 "違反公路法規的罰款"的處罰，他指控美國的法律制度“已經崩潰”。

眾議院共和黨議長麥卡錫則譴責總統兒子得到了 "優惠待遇"。

亨特.拜登在一本2021年春季出版的書中不加掩飾地講述了他的毒癮，特別是沉迷於可卡因。

在這本書中，他講述了他遭遇的人生第一個悲劇，他的母親和妹妹在1972年的一場車禍中死亡。

他和他的哥哥在這次事故中受了重傷，事故發生在父親拜登剛剛當選特拉華州參議員之後。拜登後來與吉爾.拜登再婚，與她一起撫養兩個兒子，並育有一女。亨特.拜登的哥哥於2015年死於腦癌。

從律師和商人轉為藝術家的亨特.拜登在書中保證，他現在已經杜絕了酒精和毒品。

作為2024年大選的候選人，美國總統拜登一直公開支持自己的小兒子，他在2020年總統選舉前與特朗普的激烈辯論中表示為自己的兒子感到 "驕傲"。他說，“我的兒子，像許多人一樣，有一個毒品問題。他處理了這個問題，並為之努力，我為我的兒子感到驕傲”、

周二宣布的司法結果不太可能改變共和黨反對派對亨特-拜登作為商人的過去==的攻擊。 保守黨議員指責亨特.拜登在拜登擔任奧巴馬的副總統（2009-2017）期間，利用其父親的人脈和名字，在烏克蘭和中國進行了可疑的交易。 他們特別把攻擊的重點放在亨特.拜登在烏克蘭天然氣集團Burisma的董事會中擔任的一個高薪職位上。

總統的兒子一直否認做過任何違法甚至不道德的事情，但在他的書中承認，如果時間可以倒流，他不會接受這個職位。

拜登也拒絕了這些涉及亨特腐敗的指責。他在去年5月接受MSNBC採訪時說：“我兒子沒有做錯什麼”，“我信任他”。