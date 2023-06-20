歐盟提出500億歐元援烏計畫 丹麥向烏克蘭提供一攬子軍事援助

歐盟/烏克蘭/援助/挪威

烏克蘭進行前線反攻之際，歐洲各國加緊在經濟及軍事上向烏克蘭提供援助。歐盟委員會周二(6月20日）向成員國提議批准500億歐元未來4年內援助烏克蘭計畫，用於烏克蘭重建及政府緊急支出。丹麥宣布向烏克蘭提供一攬子軍事援助；挪威將撥款2300萬美元用於烏克蘭的核安全及安保。

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法新社消息，歐盟委員會主席馮德萊恩周二在新聞發布會上表示，這筆財政儲備包括330億歐元的貸款和170億歐元的贈款。這筆財政儲備，將允許我們依據實地情況發展調整我們的財務援助。

馮德萊恩表示：自從俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略以來，歐盟已經承諾300億歐元預算支援烏克蘭。

歐盟支援烏克蘭的經費，預料會視烏克蘭強化司法與打擊貪腐的改革表現而定。向烏克蘭支付的資金與改革成就掛鉤，特別是在打擊腐敗方面，旨在推動烏克蘭在加入歐盟的道路上向前邁進。

這筆擴大預算需得到歐盟全部27個成員國批准。而讓成員國投入更多資金，將面臨一些因疫情和俄烏戰爭後果陷入困難國家的阻力。

有關的提案是在倫敦召開的烏克蘭重建國際會議前夕提出的。歐盟委員會希望避免為仍處於戰爭狀態的烏克蘭制定負擔沉重的重建支持工具，因此將通過捐贈、優惠貸款和擔保的形式提供援助。世界銀行在3月份估計烏克蘭未來重建的成本超過3800億歐元。

歐洲領導人峰會將於6月29日至30日在布魯塞爾舉行，屆時將討論這項援助烏克蘭計畫。

另外，丹麥國防部已同意通過宣布另一項價值32億美元的一攬子援助計畫，增加對烏克蘭的軍事支持。

丹麥國防部周二在一份聲明中指出，“具體來說，軍事支持將繼續以武器、其他軍事裝備、應急裝備和訓練工作等方式進行。”

與此同時，挪威外交部表示，將撥款2300萬美元用於烏克蘭的核安全及安保。

挪威外交部在一份聲明中表示，“烏克蘭的核事故不僅會對烏克蘭本身產生影響，而且會超越該國邊界。”

聲明稱，“挪威正在盡自己的一份力量來加強其核安全和安保。我們將支持旨在使烏克蘭當局能夠恢復直接受敵對行動影響的設施和地點的安全運營的努力。修復切爾諾貝利設施的基礎設施並恢復監管控制，將是幾項關鍵的優先事項。”