泰坦尼克號殘骸觀光潛水器失聯：法國派遣配備水下機器人船隻協助搜救

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美國和加拿大當局周二(6月20日）繼續搜索在大西洋失蹤的觀光潛水器，美國海岸警衛隊表示，失蹤潛水器上的氧氣最多可用約40個小時。法國周二表示，已向當地派遣一艘配備水下機器人的船隻協助搜救。

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一艘載有5人的潛水器在“泰坦尼克號”沉船區域失蹤。美國海岸警衛隊19日證實了這一消息，並表示正在進行搜救工作。

該觀光潛水器名為“泰坦”，在18日早晨下潛1小時45分鐘後失聯。通常情況下，需要兩個半小時才能到達“泰坦尼克”號所在的海底區域。

美國海岸警衛隊表示，潛水器內有一名駕駛員和四名付費乘客。潛水器內成員將輪流操作設備並執行其他任務。

美國海岸防衛隊20日估計，潛艇上約有大約40小時剩餘氧氣及維持生命所需物品，即22日上午左右將是"死線"。當局指救援人員徹夜搜索，已將搜索範圍擴大到更深水域，不過，多名專家認為不論在搜尋或救援上都面臨著重大挑戰。

法新社報道，法國負責海洋事務的國務秘書貝爾維爾 (Hervé Berville ）周二宣布，法國海洋開發研究院(Ifremer ）已派遣一艘配備水下機器人的船隻前往北大西洋事發地點協助搜救。

貝爾維爾表示，執行任務的"亞特蘭大號"搜救船(Atalante）應在當地時間周三晚上8點左右抵達，隨後，法國救援人員將名為"維克多6000"(Victor 6000）的機器人投入深度接近4,000米的深海區域。

"維克多 6000"是法國海洋開發研究院的遠程操作機器人，被譽為潛艇修復旗艦機器人，它可以在深達 6,000 米的深海海底作業，並配備一整套觀察設備以及沉積物或動物體的採樣處理裝置。