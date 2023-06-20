烏克蘭 從戰場看反攻

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭宣布發起大反攻時日已超過一周，烏方公布了初步的進展，以及相對有限的戰果。從進展速度來看，面對俄羅斯數月來為應對烏方反擊而大大強化的防禦工事，大反攻無疑將會持續下去。

2023年6月20日，在烏克蘭頓涅茨克地區，第30旅的一門烏克蘭自行火炮向俄羅斯陣地開火。

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根據法新社報道，烏克蘭方面仍在故意模糊正在進行的行動，這是烏方一貫的戰略。基輔方面表示，烏軍大部隊尚未投入，英國國防部每日簡報，以及美國的戰略研究所也都證實了這一點。

分析人士認為，可以這樣說，烏克蘭反擊戰仍處於初期階段。但毫無疑問的是，烏克蘭向佔領區推進100多平方公里，解放了八個俄羅斯佔領的村鎮。

涉及到戰損，根據英國情報機構的報告，“雙方都遭受了沉重的損失”，而“俄軍有時採取的防禦行動相對有效。”

從頓巴斯到烏克蘭南方，一些法新社戰地記者設法來到烏克蘭戰場前沿陣地，他們就近觀察了烏克蘭軍隊目前的蓬勃前進的態勢，以及由此造成的人員和物質的損失。

奪取的城鎮

烏克蘭大反攻從開始到現在一直集中在三個主軸上：巴赫穆特、奧里希夫（Orikhiv）地區（南部）和武格萊達（Vougledar）地區（東南部），基輔公開宣布的從俄羅斯軍隊手中奪回的八個村鎮中的大部分都集中在這裡。

在戰場上，記者得以與第68戰鬥旅的士兵交談，這是一支裝備有美國MRAP裝甲車的步兵部隊。根據他們的說法，在距離頓涅茨克西南50公里以遠的布拉霍達特內（Blahodatne） ，他們遭遇了俄軍頑強抵抗，在奪回這一村鎮數日後，還有一些俄羅斯士兵的遺體陳列在那裡。

一位自稱維尼的軍人護士說，“我們用了兩天多時間清理戰場，戰士們最後打敗了俄國兵，但很不容易。”

第68旅代號 “萊蒙托夫”的副指揮官表示，現在他的旅對下一階段的軍事行動很有信心，他們準備奪回頓巴斯地區的主要城市頓涅茨克，該城市自2014年以來一直在莫斯科的部隊手中。

也有失敗

烏克蘭大反攻過程並非節節勝利。

6月8日，俄羅斯軍隊宣稱在紮波羅熱地區的奧里希夫前線打敗了烏克蘭一個裝甲部隊的進攻。

社交網絡公布的俄羅斯無人機拍攝的圖像顯示，一些德國制豹二坦克，美國布拉德利步兵戰車遭受重創。幾天後，俄羅斯總統普京甚至誇耀地說，烏克蘭遭受了“災難般的損失”。

第47旅機械化部隊一名戰士對記者證實，在他的部隊，六輛布拉德利戰車7以及另外三輛裝甲車受損。

一名烏克蘭軍官對法新社表示，比起最初的擔心，人員損失要少得多。他說，西方戰車的裝甲一定程度上有效地保護了坦克兵。正如一些軍事觀察人士所指出的，受過北約培訓的烏軍，戰術活躍，及時有效地掩護了被擊中的裝甲車戰士撤退。

巴赫穆特 仍然是巴赫穆特

烏軍在南方戰線推進的同時，圍繞着巴赫穆特的戰鬥繼續進行。今年5月份，在經過11個月的拚死爭奪，死傷無數之後，俄軍佔領了巴赫穆特。

俄羅斯僱傭軍團瓦格納民兵自那以後從巴赫穆特四周撤出，由俄羅斯正規軍替換，結果使烏克蘭人有機會攻擊該城側翼。

在包括德國PzH-2000自走炮等西方重武器的強大支援下，儘管俄羅斯動用了大批自爆式無人機襲擊，烏克蘭人向前挺進了近千米。

根據軍事專家分析，通過一次又一次的軍事行動，烏克蘭仍在測試前線，試圖找出俄羅斯防禦中的任何薄弱點。

因此，烏軍對其他地方的進一步攻擊是完全可能的。比如對盧甘斯克地區發動進攻，烏克蘭軍方稱，俄羅斯正在為此做準備。

一位鬍鬚灰白因而被戰士們戲稱“將軍”的47歲老戰士說，“俄羅斯士兵正在挖更深的戰壕。”

軍官們告訴法新社，俄羅斯的大炮變得不那麼活躍了，在他們看來，這是一個跡象，表明俄羅斯軍隊正在節省彈藥，以便能夠應對任何攻擊。

一名在該地區行動的烏克蘭指揮官 “Tooth ”懷疑，莫斯科的一些部隊可能已被重新部署在俄羅斯境內，以備擊退親烏的俄羅斯自由軍團的攻擊。不過，觀察人士認為，這些行動是基輔拉長對方戰線戰術的一部分。

一小步一小步前進

烏克蘭國防部副部長漢娜.馬里亞爾周二這樣表述了烏軍的進展：“我們正在逐步推進，一小步一小步地前進，但信心十足。我們甚至可以用一個寓言來形容，我們正在'啃掉敵人的每一米土地'。在南部，在烏克蘭士兵正在推進而敵人處於防守狀態的地區有激烈戰鬥。同時，我們也有一些地區恰恰相反，敵人在前進，我們在防守。比如在庫比揚斯克和萊曼”。

她同時表示，“在南部，攻勢正在幾個方向上繼續進行"。她說："一切都在按照軍方制定的計畫進行"，"在我們部隊移動的所有地區都有明確的進展。但不可輕敵，敵人並沒有放棄它所佔領的陣地。 ”