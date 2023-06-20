聯合國人權高專辦望在中印兩國設辦事處

聯合國/中國/人權

聯合國人權事務高級專員辦事處意圖擴大工作及其影響力，首次尋求在世上人口最多的中國和印度開設辦事處，並在日內瓦召開的第53屆聯合國人權理事會致開幕辭時尋求與會國支持。

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根據路透社資料，聯合國人權高專辦在全球95個國家設有辦事處，使高專辦可以更有效地點出當地涉嫌濫權人士並作出改善，但人權備受關注的中國和印度均未有辦事處。

中國和印度未對此作出回應，但從人權高級事務專員訪華亦諸多困難看來，要求中國設辦事處有一定難度。根據公開資料，前任人權專員巴切萊特去年訪華須幾經波折才能成行，而其訪華之行的報告發表亦被迫押後，最後是在巴切萊特去年8月底離任前一刻才得以公開。

現任聯合國人權事務高級專員杜克(Volker Turk音譯)周一在聯合國人權理事會發表開幕辭時，敦促展開更多合作，特別提到敘利亞丶伊朗及厄立特里亞要做更多工作，而人權高專辦的參與規模亦須擴大，認為目下是《世界人權宣言》誕生75周年，世界正處於關鍵的轉折點，相信在中國及印度首設辦事處相當重要。

杜克又指出，雖然人權是聯合國工作的四大支柱，與和平安全丶法治及發展並列，但人權高專辦的預算只佔聯合國總預算的4%，希望能將預算增加一倍，以加強在全球監察人權。