馬克龍與梅洛尼會談 雙方重申支持烏克蘭 在移民問題上共同努力

法國/意大利/移民

法國總統馬克龍周二(6月20日）在巴黎與意大利總理梅洛尼舉行會談，馬克龍強調法國與意大利"特殊關係"，雙方並一致表示在移民問題上"共同努力"。兩國領導人並重申對烏克蘭的支持，馬克龍周一宣布，向烏克蘭提供法意聯合製造的SAMP/T遠程防空系統。

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法新社消息，這是梅洛尼就任總理以來首次訪問法國。馬克龍在會晤後舉行的聯合新聞發布會上特彆強調了法國與意大利之間保持的"獨特的關係"。馬克龍表示，"對我來說這種友誼無比重要，即使存在分歧或爭議，但總在彼此相互尊重的範圍內。"馬克龍表示希望在法、意之間進行坦誠的、嚴謹的對話。

梅洛尼也表示，意大利與法國是兩個相互依存的國家，都是在歐洲起着重要作用的國家，兩國有共同的利益，在當今世界更需緊密合作。

法意在梅洛尼就任總理後因移民問題產生分歧。去年11月，意大利拒絕接受一艘載有230名移民的船隻，迫使其在法國停靠，更加劇雙方緊張。

馬克龍與梅洛尼周二會談，雙方一致表示在移民問題上"共同努力"。馬克龍表示希望雙方就移民問題進行協調；梅洛尼稱，意大利與法國繼續開展雙邊和多邊合作至關重要”。

法新社稱，馬克龍與梅洛尼周二並重申對烏克蘭的支持。此前，馬克龍周一宣布，向烏克蘭提供法國與意大利聯合製造的SAMP/T遠程防空系統。