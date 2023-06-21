中國總理新聞發布會不要記者提問 德國今天說遺憾

中國/德國/李強

德國21日稱對北京不允許記者在德國總理朔爾茨和中國總理李強的記者新聞發布會上提問表示遺憾。

2023年6月20日，德國總理朔爾茨和中國總理李強在德國柏林的德中政府磋商期間舉行新聞發布會。

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就中國在新聞發布會上拒絕記者提問， 德國政府發言人Steffen Hebestreit今天公告說，“我對此深感遺憾。”

這位發言人Steffen Hebestreit在柏林舉行的德國政府例行新聞發布會上宣稱，"我對這一點深感遺憾，我不希望這樣做"。

在德國總理府為3月份被任命的中國總理李強首次正式出國訪問而組織的這次新聞發布會的第二天，德國政治記者就這一問題詳細詢問了德國政府發言人希貝斯特雷特，他本人在加入德國總理的團隊之前是一名記者。

德國政府發言人解釋說："中方明確表示不準備回答任何問題，並提出如果是這樣，中國總理寧願不與媒體見面"。

據德國政府發言人稱："另一個選擇是，要麼德國總理單獨出現在媒體面前，要麼不對媒體發表任何聲明，我們認為這都不是一個好的解決方案"。

據法新社說，幾家德國媒體周二譴責了中國的決定，包括公共廣播公司ZDF的政治記者，他將這個決定批評為 "敲詐"。

在與李強的聯合新聞發布會開始時，朔爾茨強調，新聞業需要 "行動自由和開放"。朔爾茲說："作為德國政府，我們堅持要求消除障礙"，並呼籲給予駐中國的德國記者更多機會。

據法新社說，去年11月初，德國總理朔爾茨訪問北京時，也不允許記者提問。