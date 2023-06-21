拜登直說習近平是獨裁

美國/拜登/中國

美國總統拜登在加州籌款之行的第二天結束時，與他的支持者們一起度過了一個晚會。當拜登在朋友中間時，他顯示讓自己無拘無束地說話。是在此時，拜登批評中國國家主席習近平是獨裁者。但拜登說，即使是獨裁者，習近平也不知道中國有一個攜帶間諜裝置的氣球飄在美國天上，因此尷尬與生氣。

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據本台報道，美國總統拜登在捐助者招待會上將習近平描述為 "獨裁者"。拜登的此一講話，不是很有外交色彩。而且拜登是在美國國務卿布林肯剛剛結束對中國的訪問，該訪問還被譽為成功。

正在競選連任的拜登在尋找資金。他在加利福尼亞州與民主黨捐贈者舉行的招待會上發表了講話。就在他鼓動聽眾拿出支票簿的演講中，拜登解釋說，當他去年2月下達擊落中國間諜氣球的命令時，真正激怒習近平的是他不知道攜帶情報收集設備的氣球在那裡。"當獨裁者不知道發生了什麼時，他們會非常尷尬，"拜登說，"當氣球被擊落時，習近平發現自己非常尷尬，他甚至否認氣球存在。"

對於中國政府是否民主，每個人都會有自己的看法。但這些聲明是在美國國務卿布林肯訪問北京，試圖恢復美中交流的兩天後發表的，而美中交流正是被這一事件嚴重破壞的。

拜登點評布林肯的這次訪問，說布林肯在中國工作作的很好。但是，他繼續說，緩解這兩個大國之間非常緊張的關係 "需要時間"。拜登說，"順便說一句，我向各位保證，不要擔心中國（......），中國正處於真正的經濟困境中"。

這不是拜登第一次在籌款招待會上發表重要講話，這些小規模的活動不允許使用照相機、麥克風和靜止攝像機，不過，在場的記者都可以聆聽總統的介紹性講話，並將他的講話轉錄下來。

如果說布林肯的北京之行尋求讓與中國的關係重回正軌，那麼這些活動是否能達到預期效果還不確定。也不確定拜登總統的講話反而會導致與中國關係停留在僵局裡。