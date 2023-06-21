拜登稱習近平獨裁 中國批荒謬

美國/中國/拜登/習近平

就在華盛頓和北京的關係似乎正在緩和之際，中國周三抨擊了美國總統拜登關於其中國領導人習近平屬於 "獨裁者 "類別的荒謬言論。

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美國總統拜登在談到最近美國摧毀一個中國氣球的事件時說：“當我下令擊落那個裝滿間諜設備的氣球時，中國國家主席習近平之所以如此生氣，是因為他不知道該氣球飄在那裡。”

美國總統拜登是在加利福尼亞州與民主黨捐助者舉行的招待會上作如上發言的，當時有記者在場。

拜登接著說："當氣球被擊落時，習近平非常尷尬，他甚至否認氣球在那裡。對於獨裁者來說，當他們不知道發生了什麼時，是非常尷尬的。

據法新社今天報道稱，當被問及此事時，中國外交發言人毛寧將此言論描述為 "挑釁"。毛寧稱，"美方的這一言論確實很荒謬，非常不負責任，不反映現實，違背外交慣例，嚴重損害了中國的政治尊嚴"。她告訴媒體，"這是公開的政治挑釁"。

拜登的這些講話是在美國國務卿布林肯周一完成對北京為期兩天的訪問後作出的，這是近五年來美國外交主管的首次訪問中國。布林肯與習近平的會晤被兩國譽為在幾個月的緊張局勢後取得了成功，儘管中國與美國仍然持續存在着深刻的分歧。

關於中國國家主席的話題，拜登說："我們正處於他想重新建立關係的形式下"。

這位美國總統認為布林肯在中國做了 "很好的工作"，但拜登解釋說，緩解這兩個大國之間非常緊張的關係 "需要時間"。據拜登稱，"順便說一句，我向你們保證，不要擔心中國（......），中國有真正的經濟問題"。

這位80歲的民主黨人正在為連任競選。

據法新社，莫斯科方面嘲笑美國外交政策中的 "矛盾"。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）周三指出，"連日來，我們看到了布林肯在北京發表的（......）和解性聲明的報道。因此，拜登隨後的習近平獨裁的批評是完全不可理解的"。

據該報道，中國和美國之間的全面競爭隨着2月份的氣球事件變成了一場公開的外交危機。

美國總統拜登昨天晚上還提到了與中國的另一個摩擦點：在5月份的峰會上，澳大利亞、印度、日本和美國的領導人對北京的亞太政策進行批評，他們認為這是局勢不穩定的根源。

據拜登說，這四個國家 "在南中國海和印度洋攜手合作"，據他說，“四國之間的這種團結表現是讓中國國家主席習近平真正感到不安的原因。”