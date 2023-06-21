涉中共“跨國鎮壓”的獵狐行動 紐約退休警察與2中國人定罪

中國獵狐行動

美國紐約退休警察麥克馬洪（Michael McMahon）和2名中國人因參與強行將美國居民遣返中國的「獵狐行動」（Operation Fox Hunt）計畫，美國法庭周二將3人定罪。陪審團判麥克馬洪跟蹤及非法充當中國特工罪成，但合謀充當外國代理人的罪名不成立。同案亦有另2名中國公民獲罪，3人面臨的最高刑期從10年至25年不等。

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這次審判展現了美國對華盛頓所說的北京“跨國鎮壓”行動的反擊。據法新社援引紐約東區檢察官在聲明中說，55歲的退休紐約警察麥克馬洪、66歲的朱勇（Yong Zhu, 譯音）、27歲的鄭從英（Zheng Congying, 譯音），他們3人被指控參與了針對住在新澤西州的前中國官員徐進（Xu Jin，音譯）的恐嚇行動。在經過3星期審判後，被聯邦陪審團判定有罪。

檢方稱，朱、鄭和麥克馬洪參與了長達數年的多管齊下的努力，以促使徐進返回中國。中國無法正式強迫他回去，因為中國與美國沒有引渡條約。

朱勇被裁定犯有充當非法外國代理人、跟蹤、跨州跟蹤串謀和串謀充當非法外國代理人等罪名。鄭從英被裁定犯有跟蹤罪和串謀跟蹤罪，但其它的罪名被判不成立。

除了串謀充當外國代理人一項罪名被判不成立外，退休後轉為私家偵探的馬克馬洪被指控的其它罪名都被判決成立。

麥克馬洪面臨最高20年徒刑，朱勇25年，鄭從英10年。

另據美聯社報道，麥克馬洪說，他“被有罪判決摧垮了”，堅稱他所做的一切都是他作為私家偵探的正常工作。

美國政府近年來對居住在美國的中國人士遭跟監和騷擾進行調查，迄今已起訴數名中國人。在布魯克林聯邦法院進行的庭審是第一起同類案件審判。

中國約在十年前啟動“獵狐行動”，北京為這項行動辯護，稱這是反貪腐運動的一部份，並表示中國執法機構在國外遵循國際法。

但美國當局認為，這些行動有時構成“跨國鎮壓”，在這些行動中，中國政府派遣代理人騷擾、威脅和壓制居住在國外的批評者。