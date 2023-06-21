發展中國家新興能源：中國投資居多仍不夠

中國/氣候/新興能源

根據國際能源署（IEA）和國際金融公司（IFC）的一份聯合報告，中國現在佔了新興和發展中經濟體中清潔能源投資的大部分。中國新興能源投資額為5100億美元，遠遠超過非洲的320億美元。

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該報告由位於巴黎的IEA（經合組織的一個分支）和屬於世界銀行的分支組織IFC編寫，是在本周四和周五在巴黎舉行的新金融協定峰會的前夕發布的。該報告的結論稱："新興和發展中經濟體每年在清潔能源方面的投資約為7700億美元，但其中大部分是在少數幾個大型經濟體。中國在這方面處於領先地位，佔總數的三分之二，投資額為5100億美元，遠遠超過非洲的320億美元。如果包括印度和巴西在內，超過四分之三的新興能源投資統計在這三個主要發展中經濟體手中。

據專家表示，作為這種主導地位的一個例證，中國在2022年之前已經安裝了100吉瓦的新光伏發電能力，在短短一年內積累了10倍於整個非洲正在運行的11吉瓦的太陽能能力。

根據該報告，今天，世界上有7.75億人沒有用上電，他們生活在新興和發展中經濟體。為了滿足不斷增長的能源需求，同時將全球變暖控制在與工業化前的世界相比+1.5℃，新興和發展中經濟體對清潔能源的公共和私人投資將需要增加兩倍以上，在2030年代初和2050年之前應達到每年22000億至28000億美元。

該報告稱，如果不包括中國，增幅要求更大，每年的投資將增加7倍，達到14000億至19000億美元。

該報告還呼籲中國應迅速增加私人投資。據法新社稱，專家認為，無論是低碳電力、基礎設施、低排放燃料還是能源效率，都有迫切的需求。因為投資需求遠遠超出了單靠公共資金的能力，這使得新興和發展中經濟體的清潔能源項目迫切需要迅速增加更大的私人資金。