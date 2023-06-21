貝萊德稱投資資金從中國轉向日本股

中國/日本/貝萊德

世界最大的資產管理公司貝萊德集團(Black RockInc，也稱黑岩)的首席執行官(CEO) 拉里·芬克(Larry Fink)在接受日本經濟新聞採訪時表示,“出現資金從中國股市轉向日本股市的趨勢”。背景不僅是當前的經濟放緩，還有對中國中長期增長放緩的擔憂。

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貝萊德管理着全球投資者的約9.1萬億美元的資產。該公司擁有主權財富基金、養老基金和富裕階層的個人等多樣化的客戶，提供以全球股票、國債和公司債券等進行投資的投資信託。芬克被認為是最為了解世界資金動向的人物之一。

自4月以來，由於海外投資者的凈買入趨勢持續，日本股市處於約33年來的高點附近。芬克表示“在(世界各地的投資者)重新評估應在中國進行多大程度的投資的背景下，正試圖將資金轉向日本股市”。被列為資金轉移的原因的除了地緣政治風險之外，還包括中長期的中國經濟增長放緩。

據芬克指出，由於投資者重估對中國投資，日本股市有可能成為“贏家”。另一方面，對前景並不樂觀，表示“現在說股市反彈有多大確定性還為時過早”。貝萊德對日本股市的投資評級為“低配(under weight、較少的資金配置)”。

據稍早消息稱，巴菲特又增持日本商社股票了。

6月19日，著名投資家沃倫·巴菲特領導的美國投資公司伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway）宣布增持了三菱商事、三井物產及伊藤忠商事等日本5大商社的股票。其中，對4家商社的持股比例超過了8％。巴菲特4月表明了增持商社股票的意向，帶來了日本股的上漲。隨着這次宣布增持，投資者對股價持續走高的期待越來越強烈。