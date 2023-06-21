路透：台灣對中國資助干預大選保持警惕

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根據路透社查閱的三份台灣當局內部安全報告，顯示台灣政府警惕中國將通過通訊應用程序或團體旅遊等非法資助親北京的候選人，試圖干預明年 1 月份的重要選舉。

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台灣對中國資助干預選舉保持警惕。蔡英文總統的政府多次警告中國試圖影響台灣的輿論。儘管包括台灣國安會主席在內的台灣高級官員今年曾警告稱，中國可能會試圖通過虛假信息等影響力運動來影響總統和立法選舉。但對之前有報道過的關於中國可能使用資金干預選舉的細節，當局稱尚未得到證實。

據一位直接了解此事的台灣安全官員表示，“他們希望通過深入基層來影響台灣民眾，他們希望影響沒有特定政治派別的搖擺選民，鼓動他們投票給任何被說成是會給他們帶來好處的人。”

路透社看到的一份機密報告顯示，在台灣可能的被影響的黨派名單上，政府重點小心關注的是立場支持北京對台灣主權主張的小型政黨、地方議員以及與中國進行交流活動的寺廟。

另一份內部報告稱，北京還可以在投票前為數百名參與競選活動的台灣人提供免費前往中國大陸的機會，以“影響投票決定”，並指出當地政界人士，如區長和村長在列。

據該人士和另一位直接了解此事的台灣安全官員透露，政府今年成立了一個名為“平安”的跨部安全工作組，以調查國內外可能存在的投票干擾行為。由於此事的敏感性，兩人都拒絕透露姓名。

根據台灣法律，競選活動從包括中國在內的“外部敵對勢力”收受資金是非法的。

根據路透社審閱的另一份基於台灣情報的內部報告，中國可以通過流行的中國社交網絡和聊天應用程序微信彙款，該應用程序允許用戶之間直接轉賬，並且可以在台灣使用。報告稱，中國政府可以“指示候選人建立微信公眾號，然後動員用戶通過‘觀眾捐款’提供金錢支持”。微信允許個人在單筆交易中向他人轉賬最多 5 萬元人民幣（6,971 美元），每天最多轉賬 20 萬元人民幣。

路透社報道援引情報分析稱，中國還可以與旅行社合作，要求團體旅遊的成員攜帶現金進入台灣。報告稱，台灣的地下錢莊系統眾所周知但難以監管，可以提供外彙支持。

該機構的第三份機密報告稱，“中國當局可以在經濟上支持特定的台灣團體或人民，並向他們提供政治捐款或選舉所需的資金。”

中國台灣事務辦公室沒有回應置評請求。中國拒絕與蔡英文或她領導的民進黨對話，稱他們為分裂分子。由於任期限制，她無法再次競選總統。台灣陸委會對路透表示，“中國利用各種手段積極干預選舉，干預或影響選舉結果”，並稱這些舉動旨在推動中國的政治議程，其中包括與台灣“促進統一” 。

近年來，一些台灣人因在競選活動中接受中國的非法支持而受到起訴。中國南方的一個政府單位去年為新北市一位區長候選人的競選活動贊助了新冠病毒自測套件，該候選人本月因違反賄賂和反滲透法而被判有罪。

路透社報道稱，其他可能的資金渠道包括使用中國銀聯網絡的支付卡，該網絡允許台灣人從中國的銀行賬戶合法提取資金，以及直接轉賬到台灣的包括慈善基金在內的組織。