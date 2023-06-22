一名被指殺害以軍士兵的巴勒斯坦人的住宅遭以軍摧毀

巴以衝突

以色列軍方今天披露： 6月22日星期四以軍摧毀了一名巴勒斯坦人在約旦河西岸北部納布盧斯的住宅，這名巴勒斯坦人被指曾在2022年10月殺害了一名以色列士兵。

在被佔領的約旦河西岸傑寧的炮擊中尋找掩護的巴勒斯坦人

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另據目擊者披露：以軍士兵周三夜間進入納布盧斯，摧毀了這位名叫卡邁勒-朱利的巴勒斯坦人在一座公寓內的住宅，隨後於黎明時分撤離。

以軍在隨後發布的新聞稿中證實了這次摧毀行動，同時披露：6月15日在納布盧斯展開的另一次行動中，以軍摧毀了奧薩馬-塔維的住所。奧薩馬-塔維被指與卡邁勒-朱利一起參與了去年10月的襲擊事件，導致一名以軍士兵喪生。

這兩名巴勒斯坦人已受到以色列的拘押。以軍在聲明中表示：昨夜在巴勒斯坦自治區內展開行動期間，“暴徒向以軍士兵開槍，造成一輛軍車受損”。

以色列對巴勒斯坦襲擊者推行極端政策，任何對以色列實施致命襲擊的巴勒斯坦人的住所都會被夷為平地，或被損害至無法居住。這一政策遭到人權組織的強烈譴責。但以色列政府卻堅稱此一政策可以起到震懾作用。

周三晚上，被佔領的約旦河西岸地區再次經歷了一整天的暴力事件之後，被以軍認定為“恐怖組織”成員的三名巴勒斯坦人在無人機襲擊中喪生。

法新社根據以色列和巴勒斯坦官方信息來源披露的統計數據指出：自今年初以來，與巴以衝突有關的暴力事件至少造成174名巴勒斯坦人、25 名以色列人、一名烏克蘭人和一名意大利人喪生。