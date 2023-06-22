中國會抗議？ 韓國表示薩德涉及韓國國家安全與主權，不能妥協

軍備

韓國政府官員22日重申，薩德涉及國家安全與主權，相關問題沒有妥協的餘地。韓國外交部一名官員當天被記者問及中方是否會對薩德基地正常運營提出抗議時表示，薩德是一種自衛性防禦手段，能保障國民不受朝鮮核導威脅，旨在維護國民生命與財產安全。韓國政府一貫堅持：薩德涉及國家安全與主權，相關問題不容妥協的立場。

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韓聯社報道，這名官員還稱，韓中兩國一致認為需要有效管控薩德問題，以防雙邊關係發展受其影響，韓方據此處理相關問題。這番話指的是韓中外長曾就薩德問題達成的共識。去年8月9日，韓國外長樸振和時任中國外長王毅在青島舉行會談，雙方就薩德問題不應成為影響兩國關係的絆腳石形成共識。

當天早些時候，韓國國防部發言人全河奎在記者會上就部署更多薩德反導系統的可能性，他說，韓國政府沒在研究相關事宜。就部分媒體報道稱“韓美計畫今年下半年聯合演練操作薩德”一事，他回答，目前韓美沒有相關計畫。

“薩德” 的全名是末端高空區域防禦系統。韓國的“薩德” 基地環評工作日前結束，為基地正常運營所需做的工作進入收尾階段。

韓國環境部21日批准國防部旗下國防設施本部於上月11日提交的薩德基地環評報告。環評結果顯示，薩德雷達電磁波對人體和環境不會構成危害。