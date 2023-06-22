拜登指習近平是獨裁 新西蘭總理不同意稱習近平不是獨裁

新西蘭/中國/習近平/獨裁/拜登

新西蘭總理希普金斯稱他不同意美國總統拜登有關中國領導人習近平是獨裁者的言論。新西蘭總理說，習近平不是獨裁者。新西蘭總理希普金斯還說：“如果中國人想改變他們的政府制度，那是他們自己的事。”

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據路透社今天報道稱，新西蘭總理不同意拜登觀點，稱習近平不是“獨裁者”。新西蘭總理希普金斯(Chris Hipkins)在本月底將正式訪華。

新西蘭總理希普金斯21日在接受新聞記者提問時說，他不同意美國總統拜登有關中國領導人習近平是獨裁者的言論。希普金斯對記者說，“不，中國的政府形式是中國人民自己的事情。”

新西蘭總理希普金斯將於六月底訪華。希普金斯是在新西蘭惠靈頓新西蘭議會外接受媒體採訪時做出上述表述。

當被記者問及中國人民在政府形式上是否有發言權時，新西蘭總理希普金斯說：“如果他們想改變他們的政府制度，那是他們自己的事。”

希普金斯計畫於6月25日至30日率領一個貿易代表團訪問中國，其中包括新西蘭一些最大的公司。他將會見習近平、國務院總理李強和全國人大常委會委員長趙樂際。

該報道稱，周三，拜登將習近平稱為“獨裁者”後，中國進行了反擊，稱這些言論是荒謬的，是挑釁。路透社說，這是么個與中國雙方試圖減少摩擦後意外爆發的事件。