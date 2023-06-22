美國眾議院通過與台灣“21世紀貿易倡議協定”

美國/台灣/中國/21世紀貿易倡議協定

美國眾議院21日稍晚投票批准了一項旨在加強美國和台灣之間經濟關係的21世紀貿易倡議協定。法新社說，美國國會的投票批准，引起北京不滿。

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為了獲得21世紀貿易倡議協定生效，現在還必須得到美國參議院的批准。

具體而言，今年6月1日簽署的21世紀貿易倡議協議旨在通過協調海關管制、簡化一系列標準和引入反腐敗措施來發展華盛頓和台北之間的貿易。

中國外交部周四表示，該協議的批准 "嚴重違反了美方關於與台灣只保持非官方關係的承諾"。中國外交部在一份聲明中告訴法新社，中國堅決反對與中國有外交關係的國家簽署"具有主權內涵或與中國台灣地區有官方性質的"協議。

中國外交部說，美國應該停止推動該協議，立即退出該協議，並停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

美國與台灣沒有正式的外交關係。然而，美國通過在台協會與台灣保持非官方聯繫，美國在台協會是事實上的美國大使館，並在6月早些時候與台北駐美國經濟文化代表辦事處簽署了一項經濟合作協議。

自1994年以來，美國通過貿易和投資的"框架"與台灣聯繫在一起，是台灣最重要的合作夥伴和武器供應商。

華盛頓和台北於2022年6月啟動了雙邊會談。中國譴責這是對中國的挑釁。中國認為擁有2400萬人口的台灣是中國省份之一。

中國還對近年來台灣當局與美國之間的關係感到不滿，美國幾十年來一直為台灣提供軍事支持，抵抗北京。

今年4月，中國組織了為期三天的軍事演習，模擬對台灣的封鎖，以回應美國眾議院議長凱文-麥卡錫和台灣總統蔡英文在美國加州的會晤。