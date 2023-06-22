華日指拜登稱習近平為獨裁者 危及美中關係解凍

美國/拜登/中國/獨裁

中國周三猛烈抨擊美國總統拜登將中國國家主席習近平稱為獨裁者。在美中關係似乎即將解凍之際，拜登的言論給這兩位領導人之間的關係注入了新的不和諧之音。華爾街日報稱危及美中關係解凍。

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拜登周二晚上在舊金山附近的一個籌款活動上看似不經意的一句話，似乎突破了美國領導人對中國領導人的稱呼邊界。雖然習近平未經選舉上台，而且掌握着巨大的權力，可能符合教科書上對獨裁者的描述，但政治分析人士說，這個詞比較重，美國總統很少用它來形容他們希望與之進行外交接觸的領導人。

戰略與國際問題研究中心(Center for Strategic and International Studies)的中國問題專家Jude Blanchette說，拜登將習近平稱為獨裁者，即使是一帶而過，似乎也是近幾十年來在任美國總統中前所未有的。Blanchette說：“世界頭號大國以貶低的方式提及他，我認為習近平會對此耿耿於懷。他希望被看作是與美國平起平坐的。”

中國外交部稱拜登的言論極其荒謬和極其不負責任。白宮不予置評。

此前，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)本周高調訪華，與習近平和其他中國官員會面，這是長期尋求的重啟美中高層溝通的舉措之一。布林肯此行的目的之一是為拜登和習近平未來舉行會談重建條件。

單單一個詞可能不足以破壞計畫中接下來的接觸，但可能限制拜登修復與習近平的個人關係的能力，雙方都認為這種關係對穩定兩國關係至關重要。

前外交官、現亞洲協會政策研究院(Asia Society Policy Institute)負責國際安全和外交事務的副總裁Daniel Russel說，像獨裁者這樣的標籤只會強化中國有關美國有意遏制中國的觀點，儘管此時正值中國似乎很希望兩國關係更加穩定之際。他說：“這確實影響了雙方氣氛，而且不是往好的方向影響。”

據華爾街日報說，這次措辭上的小摩擦是兩國政界人士之間言語上針鋒相對的最新一例，證明了雙方持續存在嚴重不信任。除了帶刺的言辭之外，美國和中國還在技術貿易、兩國軍隊的行動以及人權問題上爭論不休。美國正關注美國官員所說的中國在古巴距離美國本土100英里的地方建立間諜基地的努力。

拜登在描述他認為習近平面臨的挑戰和挫折，包括“真正的經濟困難”，以及今年在美國上空發現一個中國氣球的消息讓他措手不及的證據時，提到了獨裁者一詞。後來，這個氣球已被拜登下令擊毀。

根據白宮公布的一份文字記錄，拜登表示：“當我下令擊落那個滿載兩節貨運車廂那麼重的間諜設備的氣球時，習近平很不高興，因為當時他不知道這個氣球在那裡。”“不，我是認真的。對那些獨裁者來說，如果他們不知道發生了什麼，這是非常尷尬的。”

中國外交部發言人毛寧周三在北京舉行的例行記者會上表示，美方有關言論極其荒謬。她表示：“美方嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。”

不過，中國外交部沒有在本次記者會的文字記錄中提及毛寧此番言論，而且中國官媒的最初反應也很平淡，這可能是個信號，表明北京方面有意限制對拜登上述評論的關注度。

一位美國官員表示，中國官員本周在北京會見布林肯時暗示了對拜登和其他美國官員言辭的敏感。

這位美國官員稱，美方強調，雖然與中國的關係正有所緩和，但不會停止公開批評北京方面，包括對人權的批評，也不會停止制裁或出口管制等措施。這位官員表示，中方對此沒有作出明顯反應。

布林肯周二在倫敦接受記者採訪時強調了習近平和拜登彼此溝通的重要性。布林肯說：“我認為美國總統拜登和中國國家主席習近平之間的關係和溝通是最重要的。”

該報道稱，包括習近平在內的中國官員此前也針對美國發表過言辭尖利的聲明，但一般情況下不會涉及總統個人。習近平3月份時少有地直接點名抨擊美國，當時中國官方媒體援引他的話說，“以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓”。

往屆美國總統過去曾尖銳地抨擊中國領導人，但多數情況下是在總統競選過程中，往往也不帶有個人色彩。著名的一起事件是，在江澤民執政時期，當時的美國總統候選人比爾·克林頓(Bill Clinton)提到了 “北京屠夫”(Butchers of Beijing)一詞。

拜登經常從私人視角描述他與習近平之間的關係，稱在習近平擔任中國國家副主席以及自己擔任美國副總統期間，兩人曾有過互訪交流。雖然拜登稱這些互動讓他得出習近平很有智慧的印象，但也警告說，中國式專制對美國民主構成威脅，他曾說習近平骨子裡沒有一點民主。而在2020年的總統大選活動中，拜登曾將習近平稱為“暴徒”。

據華爾街日報稱，中國在國家憲法第一條中使用了“專政”一詞，用來強調人民當家作主。中國憲法這樣寫道，“中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。”