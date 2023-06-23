中國女性抗議歧視性的“粉紅稅”

各位聽眾，近日在中國，女性消費者集體抗議 “粉紅稅” ，這是影響中國女性錢包的歧視。 根據互聯網用戶群體的調查結果，某些針對女性客戶的產品價格高於針對男性客戶的產品。 因此在中國，激起憤怒併產生抵制的“粉紅稅”。

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根據法廣駐北京記者斯特凡·拉加德 (Stéphane Lagarde)現場觀察指出，粉色和更普遍的彩色產品比黑色、白色或灰色的同類產品貴，這是許多客戶在中國網店購物時發現的。

29 歲的中國婦女鄧女士譴責這種針對女性的產品通貨膨脹。法廣派駐中國記者，在廣州聯繫了她。 這位保險公司員工兼兼職博主經常製作有關她認為存在歧視的視頻：“當你購買剃鬚刀時，你會立即發現專為女性設計的產品（通常是彩色的）比男性產品貴三倍。 小啞鈴也一樣。 如果您發現它們的粉紅色很可愛，您將支付至少兩倍的價格！ »

這些提高所謂女性化產品價格的做法，已經讓部分消費者產生了抵制情緒。 在粉紅稅#PinkTax 的標籤下，威權抗議聯盟正在形成，以發起抵制或改變消費模式的呼籲。

那麼，或許有人會說，那就去購買提供給男性的產品，不就得了。

中國電腦大廠商聯想產品集團的26 歲的經理王女士說：“面對粉紅稅，我們建議製造商在女童褲子上增加更大的口袋。” 其他地方的外套也一樣。 我們女人的口袋比男人少四倍。 為了什麼 ？ 很簡單，因為他們要我們買包。 »

“性別歧視先於關稅，”王女士說，她批評規範的顏色代碼。 導致反應的意識。 在豆瓣社交網絡上，一群自我命名為“叛逆消費者”只是建議不要購買價格過高的產品，或者用“男性化”的同類產品代替。

另據商業情報網引述的一項研究揭示了所謂的“粉紅稅”，它表明女性個人衛生產品的價格比男性同類產品貴13%，這引起了民眾的憤怒，人們開始對此採取行動。該項研究報告並就粉紅稅指出，其本質不僅僅是一種經濟現象，更多的是包含了對女性的騎歧視。在消費時把女性當成消費女王地捧上天，同時有普遍實施性別歧視向女性收取更多的粉紅稅。

法廣派駐中國的北京記者拉加德還引述澎湃官方新聞網站諮詢的一位律師表示，“粉紅稅”違反了《中華人民共和國價格法》第七條的規定。

這個線上的報紙指出，國外也存在這種現象。 紐約市消費者事務部幾年前的一份報告顯示，女裝的平均價格比男裝高出8%。同樣是外出搭乘交通工具，晚上由於安全問題，往往導致女性需要花費更多，搭乘公共交通以外的交通工具，這也就是付粉紅稅的例子。