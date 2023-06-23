中國承諾為應對氣候與減貧作更多努力

中國/金融/氣候

中國總理李強周五表示，"中國為應對氣候變化做出了巨大努力"，並準備不僅對氣候問題，而且對消除貧困和減免貧困國家的債務做出更大承諾。法新社說，中國被指責為世界上最大的污染國之一。

廣告 繼續瀏覽後續

中國總理李強在巴黎新的全球金融公約巴黎峰會結束時說，中國已經加快了改善中國的能源結構和促進低碳生產和生活方式的努力。據李強指出："在過去十年中，中國經濟的平均增長率為6.3%，但能源消費的增長率只有3%"。

李強說煤炭的份額已經下降。

中國總理李強說："同時，中國堅定地致力於全球合作消除貧困，因此也致力於20國集團支持的暫停償債倡議"。

為此，中國準備"與所有利益相關者包括國際融資機構、私人貸款人和其他方面合作"。

這一承諾是在贊比亞的債權國周四宣布他們已經達成協議，對該國部分債務進行重組之際作出的。贊比亞這個擁有近2000萬人口的南部非洲國家在2020年拖欠了債務。直到現在，談判因西方國家和中國債權人之間的分歧而陷入僵局。

據李強今天說，"中國願意與有關各方合作，確保全球金融變得公平和高效"。

法國總統府組織了這次峰會，為全面改革第二次世界大戰後構建的國際金融架構奠定基礎，改革的明確目標是遏制貧困和全球變暖。

據法新社，大約40位國家元首和政府首腦以及國際機構的負責人參加了高峰會議。