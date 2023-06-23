制裁威脅能否阻止中國入侵台灣？華日引據新研究認為說不準

中國/台灣/美國/制裁

美國及其盟友在俄羅斯入侵烏克蘭後對俄羅斯實施的制裁風暴引發了一個問題：類似的經濟施壓是否有助於阻止中國入侵台灣？根據一項新的研究，答案可能為“是”，但有很大難度。

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根據華盛頓智庫大西洋理事會和榮鼎集團聯合發表的研究報告，如果要用俄羅斯入侵烏克蘭後對俄實施的制裁來對付中國，其難度會大得多。

這份研究報告稱，對俄羅斯實施的制裁為七國集團提供了一個經濟措施的模板，可用來防止一場圍繞台灣的危機升級為戰爭。G7由七個富裕的工業化國家組成。但上述報告稱，拿這些工具對付中國難度會更大，因為中國對全球經濟的重要性遠超俄羅斯，這一情況會加大通過懲罰性經濟措施威懾中國的難度。

這份報告稱，中國擁有深厚的全球經濟聯繫，這使得全面制裁對所有各方來說都代價不菲，數以萬億美元計的資產、貿易和資金流動面臨嚴重干擾風險；這種規模的影響使得（全面制裁）在攻台或戰時情景以外在政治上存在難度。

中共誓言將最終收復台灣，必要時可使用武力。習近平最近利用經濟、外交和軍事手段向台灣執政的民進黨施壓，想要迫使台灣當局承認台灣島和大陸同屬“一個中國”。長期以來民進黨一直主張台灣有獨特身份。

榮鼎和大西洋理事會的這份研究報告評估了若中國對台灣採取行動、但未達到入侵程度時，G7成員國可能採取的經濟措施的潛在影響，中國的這些行動可能包括軍事封鎖、重大經濟脅迫行為以及網絡攻擊。

研究報告稱，如果台灣海峽兩岸的緊張局勢上升到危機水平，G7可嘗試用一系列經濟手段向中國施壓，比如凍結資產、禁發籤證、管制出口、限制商業、貿易和投資，以及禁止進入制裁實施國的領空和領海。

據該報道，美國及其盟友在決定對中國施壓的程度時將面臨艱難的選擇。例如，研究發現，在金融措施方面，針對較小銀行的較低規模的反應不會對北京資助軍事活動的能力造成明顯的傷害，而全面制裁，例如打擊中國央行和“四大行”的措施，則有可能破壞約3萬億美元的貿易和投資流動。

研究報告稱，這種最大化傷害的做法“成本很高，因此除了最極端的情況外，不太可能實施”，研究報告認為，金融部門制裁的“長期戰略效果”尚不清楚。研究報告指出，中國有能力通過龐大的貿易順差和努力提高規避制裁的能力來緩解影響。

研究報告稱，對中國產業的制裁很可能只針對特定的公司和產業，在這些公司和產業，中國高度依賴G7國家，而美國及其盟友對中國出口的依賴程度很低。該研究指出，中國的航空航天業嚴重依賴外國的發動機和航空電子設備。

與此同時，該研究稱，針對中國政治、軍事和商界領導人的制裁將“在很大程度上是象徵性的”，在改變中國政府的行為方面可能效果有限。該研究指出，高級政客和軍官可能會與習近平的對台政策保持一致，且他們可被制裁的海外資產有限，而在習近平治下，早已不願訴諸武力的商界人士對政策的影響力已被削弱。

根據該研究，考慮到高昂的成本、圍繞中國政府意圖可能存在的不確定性、以及G7成員國對台灣的法律地位意見不一，G7國家還可能發現難以協調針對中國的經濟舉措。

華日報道引述戰略與國際問題研究中心的評論文章稱，即便如此，從俄羅斯的例子來看，普京(Vladimir Putin)決定發動對烏克蘭的全面入侵，說明制裁作為威懾的局限性，此外，該評論文章稱，俄羅斯的經濟在面對制裁時的韌性顯示國家可以適應壓力。

近年來，習近平一直在致力於讓中國變得更強大以與美國對抗，例如推動中國工業實現關鍵技術的自給自足，並限制外界對於中國經濟中被認為對國家安全非常重要之領域的了解。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%88%B6%E8%A3%81%E5%A8%81%E8%83%81%E8%83%BD%E5%90%A6%E9%98%BB%E6%AD%A2%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%A5%E4%BE%B5%E5%8F%B0%E6%B9%BE-%E6%96%B0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AE%A4%E4%B8%BA%E8%AF%B4%E4%B8%8D%E5%87%86-32df1dae