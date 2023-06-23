日本政府反駁美國總統拜登有關日本的發言

日本/國防

針對美國總統拜登關於日本增加防衛預算的言論，日本內閣官房長官松野博一表示：已向美國政府提出異議。6月23日，在松野博一主持的記者會上，有記者問：有關日本增加防衛預算的問題，拜登總統說是經過他向日本方面三次進言，日本才決定下來的，有報道說，就此日本方面向美國政府提出異議，而事實究竟是怎麼樣的呢？美國又是怎樣回答的呢？

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松野博一回答說：對於拜登總統發言的本意無法知曉，對於我國防衛費的增加，是根據我國自己的判斷而決定的這一事實，這種發言會引起誤解，我們說明了日本的立場，美國方面也表示這是根據日本自己的判斷而決定的。

6月20日，美國總統拜登在加利福尼亞州的選舉支持者的集會上說：日本的防衛預算長期以來一直沒有增加，包括廣島會談在內，我三次與日本的領導人見面，進行了說服工作。

他說：“我說服他（岸田首相）的結果是，使他感到自己必須做一些不同凡響的事情，於是日本防衛費飛躍般地增加了。”日本方面有人認為，這種說法會給人這樣的誤解：就是在拜登的命令下日本增才加了防衛預算。

拜登表示他直接勸說岸田首相增加防衛預算，另一方面，拜登總統在提及岸田首相時，時而稱為“總統”，時而稱為“議長”，時而說“日本的領導人”，在5月他參加七國集團首腦廣島峰會時，還稱岸田首相為“總統”。