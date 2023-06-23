紐時：中國保利科技公司向俄羅斯軍火工廠運送大量火藥

紐約時報6月23日報道：去年，一家中國國有企業與一家俄羅斯軍火工廠之間此前未報告的貨物運輸，引發了人們對北京在俄羅斯對烏克蘭戰爭中所扮演角色的新疑問。

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報道說：去年，運載着數萬公斤無煙火藥（足夠製造至少 8000 萬發彈藥的推進劑）的火車車廂在偏遠小鎮外貝加爾斯克隆隆駛過中俄邊境。

這些粉末是由中國國有企業保利科技公司運送的，美國此前曾因其在全球銷售導彈技術和向伊朗提供支持而對其實施制裁。它的目的地是巴爾瑙爾彈藥廠，這是一家位於俄羅斯中部的彈藥工廠，歷史上曾向俄羅斯政府供貨。

這些先前未報告的貨物由美國貿易數據聚合商“進口精靈”I Import Genius 發現，引發了人們對中國在支持俄羅斯爭奪烏克蘭領土方面所扮演的角色的新疑問。美國官員對中國可能向俄羅斯輸送有助於其戰爭的產品（即所謂的“致命援助”）表示擔憂，儘管他們沒有明確表示中國已經運送了此類貨物。

美國國務卿安東尼·布林肯周一在北京表示，中國已向美國保證，不會向俄羅斯提供用於烏克蘭的致命援助，而且美國政府“目前沒有看到任何情況” 來反駁這一點。” “但我們擔心的是可能提供援助的中國私營公司，”布林肯說。

保利科技是中國政府所有的中國保利集團公司的子公司。《華爾街日報》和 CNN 此前的報道記錄了保利科技向俄羅斯國家支持的公司運送導航設備和直升機零部件的情況。

而接收粉末貨物的巴爾瑙爾彈藥筒廠是一家俄羅斯私營企業。但總部位於華盛頓特區的全球安全非營利組織 C4ADS 向《紐約時報》提供的俄羅斯採購記錄顯示，該公司在過去十年中與俄羅斯政府和軍方部門簽訂了大量合同，

一些專家表示，自入侵以來，保利科技公司向巴爾瑙爾墨盒工廠運送的貨物總計近 200 萬美元，根據海關記錄，構成了此類致命援助。根據海關記錄，保利科技打算將其貨物用於俄羅斯卡拉什尼科夫突擊步槍和狙擊步槍發射的彈藥。

紐約時報引用監督全球進出口貿易活動的“進口精靈”Import Genius 的研究主管威廉·喬治 (William George) 表示，保利科技公司“可能正在嚴格遵守對俄羅斯致命援助的具體內容”，但這些貨物的影響是顯而易見的。“當將大量用於製造軍用彈藥筒的火藥運送到戰爭國家時，想象成品不會在戰場上產生致命效果是不合理的。”。

卡內基俄羅斯歐亞中心主任亞歷山大·加布耶夫說：“這是致命的支持，問題是，這有多大影響力和規模？”

加布耶夫表示，中國總體上不會採取任何“以明顯、有力的方式”跨越美國政府在戰爭開始時就構成違反西方制裁的紅線的行動。不過，由於保利科技在戰前就有向巴爾瑙爾工廠發貨的歷史，中國可能會將這些發貨視為常規貿易流的一部分。