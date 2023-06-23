美媒：中國加大打壓維權律師 王全章兩個月內13次被驅趕搬家

中國/維權律師

根據美聯社一幀照片，2023 年 6 月 20 日星期二，北京昌平區的王全章和妻子李文足在公寓停電後在黑暗中看着手機和筆記本電腦。被取消律師資格的人權律師王全章被迫搬家 13 次。兩個月來，這是針對他和北京其他三名著名維權人士的一系列騷擾的一部分，這進一步擠壓了該國飽受打擊的民權社區。

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據美聯社發自台北報道，一名被吊銷律師資格的中國人權律師在兩個月內被迫搬家 13 次，這是針對他和北京其他三名知名維權人士的騷擾行為的一部分，這進一步擠壓了該國飽受摧殘的民權社區。

這名維權律師王全章說，他現在住在經常斷電的郊區借來的公寓里。而另一名律師則完全離開北京，希望結束這種騷擾。他的同事包龍軍說，他仍在自己擁有的公寓里，但多次被在他門外徘徊的不明身份男子阻止離開。包龍軍說，第四名律師與他的妻子一起被拘留。

這四人都是“709 律師”組織的重要成員，自 2015 年 7 月 9 日起，對獨立法律倡導的鎮壓開始，遭致數百人被捕。對於面臨政治指控或試圖獲得通常不負責任的官僚機構拒絕提供的生活條件的人來說，此類倡導者是難得的法律幫助來源。

他們的法律援助範圍廣泛，從保護法輪功成員到幫助人們上訪增加養老金。法輪功被中國當局視為“邪教”予以禁止。

這四名維權律師在 2015 年被捕後都被取消了律師資格，但出獄後他們繼續從事不需要律師執照的類似工作。

據人權觀察組織高級中國研究員王亞秋在一份聲明中表示，律師們遭受的磨難恰逢外國政要對中國進行一系列高調訪問。法國總統馬克龍於四月初訪問了北京，德國外交部長隨後訪問了北京，最近美國國務卿布林肯也訪問了北京。據她寫道，這些訪問的目的是“表明中國再次對商業和接觸開放。但對人權律師及其家人的卑鄙和不人道待遇表明，當局只想加倍鎮壓中國公民社會。”

美聯社說，北京警察局沒有回復通過傳真發送的置評請求。

四位維權律師之一包龍軍表示，四月中旬，被取消律師資格的余文勝夫婦在前往歐盟代表團的途中被北京警方拘留。大約在同一時間，另外兩名維權律師被以“顛覆國家政權罪”判處十年以上有期徒刑。

該報道稱，被趕出家門的律師王全章和包龍軍面臨著更加撲朔迷離的處境。有一群人開始在他們的門前閑逛，並告訴他們不準出去。這些人沒有透露誰說他們是誰，也沒有透露他們為什麼在那裡。這些律師認為，他們是警方的非正式承包輔助協警，中國地方政府廣泛採用這種做法，由他們向當局認為麻煩的人施加法外壓力。

更多的壓力來自王全章的房東。就在這些人出現的時候，房東告訴王全章，他的租約不再有效，他的家人必須搬家。起初，他們拒絕了，但幾天後，公寓的電、水和煤氣都被切斷了。

王全章和索菲·羅（Sophie Luo）表示，被取消律師資格的維權律師李和平和他的家人在類似的壓力下離開了北京。

包龍軍尚且沒有被迫離開他自己的家。他說，一群群便衣男子斷斷續續地進進出出，有時將他限制在家裡。據包龍軍說，騷擾的目的是迫使維權人士離開北京。他說，當局可能希望這些維權律師返回家鄉，在那裡他們將成為當地政府的看官對象。

王全章和他的妻子李文足仍在北京，一個半月以來，他們已經從公寓搬到酒店再搬到公寓 13 次。他們到達每個地點後，都有成群的便衣在附近閑逛，讓房東和鄰居感到害怕。王全章說，有時，酒店會在他入住當天就要求他離開。他們在一個地方呆得最久的是一家允許他們停留九天的酒店。這對夫婦最終將10歲的兒子送到親戚家住。

上周，這對夫婦住進北京郊區一位朋友的一套公寓里，但那裡經常停電。王全章說，第一次，他通過扳動公寓外保險絲盒中的開關將電恢復。後來，他在保險絲盒上發現了自行車鎖，或者發現了更複雜的損壞，需要電工來修理。

美聯社記者說本周二看到七名男子在公寓樓的庭院里徘徊。

為了應對停電，這對夫婦安裝了太陽能電池板為手機充電，並儲備了飲用水、大米和方便麵。王全章在描述自己的苦難時話雖很謹慎，但顯然很沮喪。王全章說，“當然，我希望我能過上平靜的生活，”他說。現在，“我只是過一天算一天。”