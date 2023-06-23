美歐貨幣佔全球交易量告跌 人民幣卻連升四月 達2.54% 鮑威爾信美元主導地位不變

美元/人民幣

在持續不斷的「去美元化」聲中，美國聯邦儲備局主席鮑威爾(Jerome Powell)罕見表示，美元將會繼續保持世界儲備貨幣的地位，而這更多是美國經濟主導地位的結果。與此同時，環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，在5月份的全球交易使用量中，美元等頭四種貨幣的佔比均告下跌，只有排第五位的人民幣按月上升了0.25個百分點，達2.54%，是連升四個月，亦是自2010年10月有紀錄以來第三高。

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根據SWIFT昨(22日)午公布，5月份全球最活躍貸幣依次是美元(佔比42.6%)丶歐羅(31.7%)丶英鎊(6.47%)丶日圓(3.11%)及人民幣(2.54%)。當中，日元佔比按月跌0.4個百分點，跌幅最大；美元和英鎊各跌0.11個百分點；而歐羅跌幅較少，按月跌0.04個百分點。

人民幣上月的使用量佔比已是連升四個月，是有紀錄以來第三高，但與2022年1月的3.2%歷史最高點相比，仍有距離。

不過，人民幣在全球使用量佔比會否繼續上升出現不明朗因素，除中國經濟發展不似預期外，亞洲清算聯盟（ACU）的14個與會國亦於本月初公布，計畫本月推出全新的結算系統，繞開以美國為主導的SWIFT國際結算系統，亦表明不採用人民幣跨境支付系統（CIPS）。

上述發展觸發「去美元化」的威脅，美國眾議院金融服務委員會周三(21日)在會上向聯儲局主席鮑威爾問及中共「去美元化」的憂慮有多嚴重。

鮑威爾回應稱，美元作為世界儲備貨幣的地位，對美國來說非常重要。而美元有這地位，很大程度上要歸功於美國偉大的民主制度丶法治，以及總體保持強勁的價格穩定。他相信，只要這些事情還在，美元就會繼續保持儲備貨幣的地位。

當被問及美元的全球儲備貨幣地位是美國經濟主導地位的原因還是結果時，

鮑威爾認為，這更像是一種結果。他其後再闡釋說，當一種貨幣成為公認的全球標準時，往往會出現一種平衡，這種貨幣在一段時間內一直是美元，他預計，這情況在一段時間內將繼續下去。

不過，鮑威爾的說法共非毫無爭議，着名經濟分析師Peter Schiff便在其個人推特發表相反論調。而金磚五國(BRICS)正計畫設立共同貨幣，以減低對美元的依賴，預料「去美元化」的討論將會持續。