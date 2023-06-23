還沒到盛夏 北京現在就巨熱

中國/炎熱

中國北部大部分地區實行高溫紅色預警，氣溫接近40℃，尤其是北京，前一天打破了最熱城市的記錄，飆升到41攝氏度。現在是六月下旬，未來盛夏時節，北京是否以現在的熱度封頂，好像沒有清涼的預告。

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中國的高溫在夏季並不罕見，尤其是在中國經常乾旱的西部和南部。首都北京的居民也習慣了每年這個時候的高溫。但是據科學家稱，最近幾個月，中國一直面臨著極端的天氣狀況和局部異常的溫度，分析指是由於氣候變化而加劇了這種情況。

據法新社說，周五上午，中國北部和東部的大片地區發布了185個紅色警報，包括北京、再往東的大都市天津，以及鄰近的河北和山東兩省。

紅色警報是中國的最高氣象級別。

這是自2014年以來第一次在北京出現，根據氣象部門的數據，氣溫可能再次達到40℃。而中國首都昨天22日錄得41.1℃，是1961年有氣象記錄以來最熱的6月天。微博上可以看見的抱怨說，"這種天氣不是人受得了的，而且現在才是6月。"

周五，在北京的街道上，可以看見女性頭上與臉部完全被遮住，以保護免受陽光照射，很多人戴着一頂有寬大遮陽帽。在城市的運河邊，一些人試圖通過在水中嬉戲來躲避高溫。

據氣象部門稱，在瀕臨黃海的沿海省份山東，周四當地的溫度甚至達到了43℃。而據當地媒體報道，全國有17個氣象站報告打破了現有的溫度記錄。

而且，氣象部門周五警告說，預計中國北部和東部地區的高溫將持續至少8天。

據路透社的消息稱，周四，北京東北部的湯河口氣溫一度攀升至41.8攝氏度，幫助這個小鎮奪得了北京最熱地區的稱號。周四錄得的 41.1 攝氏度是該市歷史上第二高的氣溫。1999年7月24日，這座擁有近2200萬人口的城市記錄到的最高溫為41.9攝氏度。

北京已發布橙色警報，這是第二嚴重的天氣警報，稱周四至周六氣溫可能都高達 39 攝氏度。

上周，中國北部和東部地區的北京、天津、河北和山東遭受熱浪襲擊，國家氣象局發布中暑警報，比往年提前了近兩周。

熱浪還促使當局加大力度保護農作物並確保遊客的安全。在一天中最熱的時候，戶外工作也停止了。

在人口超過1300萬的港口城市天津，空調需求的增加導致6月15日電網負荷達到1454萬千瓦，同比增長23%，促使公用事業部門派遣工人到每天巡邏地下隧道，確保電纜正常工作。

周四，天津市區氣溫達到41.2℃，打破了當地記錄。

據中國氣象局稱，最新一輪熱浪恰逢中國端午節長周末，也將襲擊中國北部地區的內蒙古和最西部的新疆。

路透社稱，中國有四級、顏色編碼的天氣預警系統，其中紅色最嚴重，其次是橙色、黃色和藍色。