香港大學國際化微降 中國學生人數大增13%

香港/教育

英國《泰晤士高等教育》（THE）公布2023年度亞洲大學排名，打入首100名的香港本地大學減少一所至五所，而在亞洲地區大學的國際化程度普遍上升的情況下，香港的大學國際化評分卻下跌0.5分至97.3分。THE更引用香港官方數據稱，中國內地生人數於2021/22學年按年升13%。

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今年THE亞洲大學排名，由來自31個國家或地區的 669所大學參與，當中，首五位排名不變，依次為清華大學(88.2分)丶北京大學(87.8分)丶新加坡國立大學(87.2分)丶香港大學(80.1分)及新加坡南洋理工大學(79.2分)。

另外，香港中文大學則升一位至亞洲第六位，是該校自THE亞洲大學排名2013年推出以來獲得的最佳成績。科技大學亦晉陞至第7位，至於理工大學和圬市大學亦有進步，當中，城大更跳升八位，由去年的24位上升至16位。不過，浸會大學的排名則跌出亞洲百大，使留在亞洲百大的香港本地大學由去年的六所減至今年的五所。

排名按照13個指標釐定，THE表示，今年的排名顯示，亞洲院校在文獻出版引用丶全球知識和思想傳播的影響力不斷增強，當中尤以「引文」在過去五年的平均得分顯着提高。排名亦考慮本地和國際師生比例，THE指亞洲地區大學的國際化程度普遍上升，但香港的大學國際化評分平均為97.3分，較去年微跌0.5分。