台灣驚告：中國軍機飛近台灣海岸

中國/台灣

台灣國防部今天報告，周六，8架中國戰機越過台灣海峽中線，接近距台灣海岸24海里即44公里的鄰近地區，稱緊張局勢加劇。

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據路透社今天報道，過去三年來，中國空軍經常飛越台灣周邊空域。自八月以來，它定期派飛機穿越海峽中線，該中線此前曾作為非官方屏障。

今年三月，台灣國防部長邱國正警告說，台灣今年必須對中國軍隊“突然進入”靠近台灣領土的地區保持警惕。

台灣將其毗連區定義為距其海岸24海里。台灣領海範圍為距海岸 12 海里。

台灣國防部稱，從周六上午 8 點（格林威治標準時間 0000）左右開始，它發現了 19 架中國戰機，其中包括 J-10 和 J-16 戰鬥機，其中 8 架越過中線並“接近”24 海里標記。

據台灣國防部，與此同時，五艘中國軍艦在做“聯合戰備巡邏”。

台灣國防部表示，台灣派出軍機和艦艇回應，並啟動了陸基導彈系統，並使用標準措辭告知台灣軍隊如何應對中國的入侵。

周六，負責台灣地區的中國軍隊東部戰區司令部在微信公眾號上發布了殲16戰鬥機在“最近”進行的“遠海”訓練任務中起飛的照片。該司令部說，這架飛機進行了“戰術遠程飛行訓練”，其中包括飛行距離“數千公里”的空中加油。

今年4月，中國在台灣附近舉行最後一次大規模軍演，東部戰區司令部發布的演習視頻顯示，中國的艦艇和飛機進入台灣周邊24海里範圍內。