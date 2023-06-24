美國一情報報告稱沒有直接證據表明新冠病毒始於武漢實驗室 但仍未排除可能

中國/美國/新冠病毒溯源

美國剛剛解密的一份報告稱，美國情報機構沒有發現任何直接證據表明新冠肺炎病毒大流行疫情源於中國武漢病毒研究所。

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路透社今天引述美國情報報告稱，沒有直接證據表明新冠病毒是從武漢實驗室開始的。美國國家情報總監辦公室（ODNI）這份長達四頁的報告稱，美國情報界仍不能排除病毒來自實驗室的可能性，但尚未能發現病毒的起源證據。

美國國家情報總監辦公室的報告稱：“中央情報局和另一個機構仍然無法確定新冠病毒大流行的確切起源，因為源自自然和源自實驗室都依賴於重大假設，並面臨相互矛盾的報告的挑戰。”

該報告稱，雖然武漢研究所（WIV）對冠狀病毒進行了“廣泛的研究”，但尚未發現該機構可能導致疫情爆發的具體事件的證據。報告稱，“我們仍然沒有任何跡象表明武漢病毒研究所在疫情大流行前研究成果包括 SARSCoV-2 或近親病毒，也沒有任何直接證據表明在大流行之前發生了涉及武漢病毒研究所人員的特定研究相關感染，是感染事件可能導致了新冠病毒大流行。 ”

路透社說，幾乎自 2019 年底武漢報告首例人類病例以來，冠狀病毒大流行的起源一直是美國激烈爭論的話題。

美國總統拜登三月份簽署了一項法案，解密與新冠病毒大流行起源相關的信息。

拜登在簽署時表示，他同意國會的目標，即發布儘可能多的有關新冠病毒疫情起源的信息。

《華爾街日報》二月份的一篇報道進一步加劇了這場爭論，該報道稱，美國能源部對一份機密情報報告評估“信心度較低”，該報告認為疫情很可能是由中國實驗室泄漏造成的。北京方面否認這一評估的說法。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷 (Christopher Wray) 2 月 28 日表示，該機構經過一段時間的評估，認為疫情的起源“很可能是中國武漢市的一個潛在實驗室事件”。中國表示這一說法“毫無可信度”。

截至 3 月 20 日，另外四個美國機構仍判斷新冠病毒很可能是自然傳播的結果，還有兩個美國情報機構尚未做出決定。