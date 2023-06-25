瓦格納兵變在中國回蕩 網絡意見兩重天

中國/俄羅斯/瓦格納兵變

迅速落幕的俄羅斯瓦格納集團兵變，在中國引發冷熱兩極反應。相較於中國官方悶不作聲及媒體冷處理，網友則熱議兵變可能對中國的影響，“普京不能倒”、“收復失地”成為主流意見。同時，部分在俄中國人一度為此擔憂自身安危。中國官方今天先由外長秦剛接見到中國通報情況的俄羅斯副外長，再由中國副外長馬朝旭表態，支持普京處理兵變，稱支持俄羅斯穩定。

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據中央社稱直到稍晚為止，即使今天周日是中國端午假期補班日，中國官方也未對這場兵變作任何評論。相較於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）自稱獲得土耳其總統艾爾多安（Recep Erdogan）支持，而伊朗外交部也表態支持“整個俄羅斯的法治”。

觀察中國上下的反應，冷熱迥然有別。在官方至今靜默不語下，中國諸如新華社、央視、人民日報等官媒的報導也很有限，只報了包括普京對兵變的電視講話及瓦格納部隊的進展。直到兵變結束，官媒才作出較顯著的報道，但也明顯控制着力度。

另一方面，不少中國民眾則在網絡上熱議瓦格納兵變，“廚子”（普里格津）、“廚子兵”（瓦格納集團）頓時成為熱門詞彙，有人更即時轉發外媒的最新報道，全程追蹤進展，不少人並對“廚子兵”進展的神速大感驚呼，但也對“廚子”突然宣布停止進兵直呼“怎麼這樣就停了？”、“錢打進戶頭了吧”、“沒意思”等。

在眾多議論中，部分中國網友笑稱，去年的“基輔保衛戰”沒打起來，怎麼才1年就要打“莫斯科保衛戰”了？部分網友則直指，如果俄羅斯因此崩解了，中國應該趁此機會要求俄方歸還清末割讓的東北領土，趁機收回海參崴等地；還有網友把兵變聯結中國歷史，直指普里戈津一如唐代的安祿山，只不過目標從長安換成了莫斯科。

但不少立場親官方的民眾及網絡寫手認為，先撇開歷史恩怨不談，俄羅斯和普京如今是中國抗美、抗西方少見的實力派盟友。一旦普京下台甚至俄羅斯瓦解了，美國及西方一定會騰出手來對付中國，因此中國不能一直不出聲，必要時應該出面相挺。

中央社報道說，但也有人認為，中國不應該輕易表態，畢竟普京揮軍烏克蘭是“狠狠地坑了中國一把”，讓中國1年多來在國際上陷入被動。這時候表態支持普京，並不能撈到什麼好處，更何況普京經過這次兵變，權位已經動搖，貿然押寶一旦押錯，“更沒有好果子吃”。