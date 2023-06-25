瓦格納兵變流產俄羅斯高官即飛北京引關注

中國/俄羅斯/魯登科

俄羅斯僱傭軍瓦格納對總統普京的權力控制構成重大挑戰之際，俄羅斯外交部副部長安德烈·魯登科飛往北京與中國就“國際”問題進行會談。據中國官方媒體引述專家稱，“中國將支持俄羅斯，同時強調不幹涉其內政。”

廣告 繼續瀏覽後續

路透社今天說，普京國內面臨“高溫”壓力，俄羅斯外交官飛往北京。

據中國外交部在官網發表一份聲明中表示，魯登科周日在中國首都與中國外交部長秦剛舉行會晤，就中俄關係以及“共同關心的國際和地區問題”交換了意見。

目前尚不清楚魯登科何時抵達北京，也不清楚魯登科對俄羅斯主要盟友中國的訪問是否是為了通報周五全副武裝的僱傭軍向莫斯科挺進的明顯的叛亂。

中國尚未對普京稱威脅俄羅斯生存的叛亂發表公開評論。包括美國總統拜登在內的西方領導人表示，他們正在密切關注事態發展。

中國著名軍事專家、電視評論員宋忠平對路透社表示：“中國將支持俄羅斯，同時強調不幹涉其內政。”

早些時候，僱傭軍領導人普里戈津表示，他向莫斯科“進軍”的目的是清除腐敗無能的指揮官，他指責這些指揮官搞砸了烏克蘭戰爭。普里戈津的瓦格納僱傭軍此後停止了前進，普里戈津表示此舉將避免流血。

中國媒體密切關注此次叛亂，在官方發表任何言論之前均未發表評論，但許多中國公民卻在社交媒體上發聲支持普京。網民挺說：“你能做到的，俄羅斯！”

中國駐俄羅斯大使館周六告訴中國媒體《南方都市報》，莫斯科周邊地區平靜。中國官媒譴責西方，中國官方的《環球時報》周六就指責說稱，炒作普里戈津“兵變”，製造俄羅斯內部矛盾重重的“假象”，“俄羅斯大廈即將倒塌”，是西方媒體的最新攻擊，是破壞俄羅斯社會團結的又一企圖。

路透社說，對於宋忠平說，叛亂已經結束了。據宋忠平，“普里戈津意識到，通過這次叛亂很難達到預期的結果。”