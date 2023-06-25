瓦格納兵變牽動中國？港媒文稱“考驗中國決斷力的時候到了”

俄羅斯/瓦格納兵變/中國

俄羅斯瓦格納僱傭軍突然間兵變也突然間退場。事件引發全球關注，也牽動中國。香港01今天發布署名文章，稱通過事件，考驗中國決斷力的時候到了。文章着墨江澤民當年美國遭遇9.11時大是大非譴責恐怖主義，諫言現在最高領導人智慧決斷，沒有提及譴責侵略的大是大非大智慧。瓦格納兵變至此，國際上只有普京與土耳其總統電話稱獲得艾爾多安支持反“恐”措施。

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該文稱，一覺醒來，俄羅斯局勢又發生了戲劇性變化。這是很多關心俄烏戰爭走向的中國人的實際感受，因為此前一天，瓦格納兵變瞬間攪動世界，俄羅斯內戰一觸即發，普京和瓦格納組織創始人普里戈任隔空喊話，一個要嚴懲叛國行為，一個誓言要清君側，可一覺醒來，普里戈任率領的瓦格納僱傭兵不再攻城略地，而是退回營地，並接受白俄羅斯總統盧卡申科有關停止該組織在俄境內行動並採取進一步措施緩和緊張局勢的建議，普京也已經保證普里戈任能夠前往白俄羅斯並將撤銷其刑事立案。

雖然瓦格納兵變退場了，但普京的真正難題並沒有解決，俄烏戰爭也還在繼續，今次兵變引發的漣漪還需要一段時間才能被看到。不過對中國而言，這次戲劇性兵變無疑敲響了警鐘，面對內外變局，尤其是隨時可能因為偶發事件而翻開歷史性一頁的俄烏戰爭，考驗中國決斷力的時候到了。

上一次中國面對這樣的考驗，還是在9·11事件發生之際。彼時時任國家主席江澤民當機立斷，為中國贏得了關鍵十年的發展期，成為很多人津津樂道的外交案例。已故吳建民大使在《外交案例》一書中回顧了中國對“9·11事件”的快速反應。吳建民在書中寫道，“9·11事件”發生後，中國政府面臨著以下幾種選擇：

1、靜觀，不表態；

2、靜觀各方反應和動向後再表態；

3、以最快的速度譴責恐怖主義；

中國政府選擇了第三種。

該文稱，回到俄烏戰爭，這一牽涉廣泛、影響深遠的國際變局無疑也是對中國決斷力的關鍵考驗。雖然迄今為止，中國在戰事的不同階段不斷呈明己方的立場與主張，也試圖在俄羅斯和烏克蘭之間尋求政治平衡，比如既參與對烏克蘭的人道主義救援，又反對俄羅斯主導的吞併烏克蘭的公投，習近平既訪問莫斯科與普京會談，也與澤連斯基通電話並派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，但隨着事態的演變，這樣的平衡越來越難以把握，且在戰事之外，中國正在因此付出不可估量的“溢出”代價，比如中美又一次站在了懸崖邊上、歐洲的“去風險”、印美基於共同戰略敵人的抱團、意大利正在考慮退出“一帶一路”……

中國政法大學教授、哈佛大學甘迺迪學院阿什民主治理和創新中心研究員楊軍在《烏克蘭局勢走向關乎中國國運》一文中發出呼籲，“中國作為舉足輕重的地緣政治大國，理應進一步調整對俄烏的立場，更明確表明態度，果斷站在歷史勝利者一邊。”因為“此舉關乎中國未來國運，不可不察。

暫時平息的瓦格納兵變，似乎以更加直接的方式給中國敲響警鐘。歷史的轉折往往是由偶發事件牽動的，後知後覺者只有當事後覆盤時才會看到其中的必然性。而對大國領導人而言，在歷史的拐點到來之前，才是真正考驗決斷力的時刻。現在中國正處在這樣的時刻。

中央社報道港媒此篇文章時還指出，俄烏戰爭爆發後，中國國務院參事室公共政策研究中心副理事長鬍偉也曾兩度撰文指出，有些情況下，表面中立是明智選擇，但不適用於這場戰爭。他說，北京這次無漁翁之利，而有鑒於中國一貫主張尊重國家主權和領土完整，就只能站在大多數國家一邊，以免被進一步孤立。

胡偉疾呼，中國必須選擇世界主流立場，否則歐洲將與中國切割，日本成為反中急先鋒，韓國倒向美國，其他國家將不得不選邊站併產生從眾效應，“台灣也將加入反華大合唱”，於是中國在既定框架下將更加孤立。

他斷言，俄羅斯大國地位不再，中國外部環境更兇險，並說俄烏戰爭的結局已日益明朗，中國的確是“進退維谷，幾乎沒有多少迴旋空間”，胡偉表示：“一個民族不長記性，這才是最可悲的！”如果普京當初知道“特別軍事行動”是這樣的結局，他還會做出這樣的選擇嗎？每個決策者都難免犯錯，智者與愚者的區別在於能否及時糾錯和止損。