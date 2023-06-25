百萬富翁第27次高考可能再落孫山後

中國/高考/梁實

56歲的中國百萬富翁梁實今年第27次參加高考，但他正在懷疑他是否能夠實現他的進入四川大學的夙願。消息沒有報告梁實高考分數細節。雖然對明年是否再試有猶豫，但他發現很難想象會放棄，因為“如果我不再參加高考，我餘生喝的每杯茶都會有遺憾的味道。”

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梁實可以為他的社會成功感到自豪，他的職業生涯從工廠的一份瑣雜工作開始，然後創辦了自己的建材公司，該公司蓬勃發展，使他成為百萬富翁。但是，這位50多歲的過半百者一直對他在 "高考 "中沒有獲得足夠好的分數以進入他居住的中國西南部省份、著名的四川大學這一事實感到沮喪。

梁實在16歲第一次考試失敗後，不服輸地來年再次參加考試，又一次失敗，將近10次失敗以後，曾不得不放棄，因為他已經達到當時的高考年齡限制（25歲）。

2001年，中國取消高考年齡限制，梁實就認為自己還有機會。今年是他的第27次高考嘗試，每次都要經過幾個月的"和尚生活"般的複習準備：每天黎明起床，每天花12個小時讀學校的書，不喝酒，不分心，甚至不和朋友打麻將，他最喜歡的遊戲也放棄。

而在周五晚間，像他所在省份的數十萬名學生一樣，他急忙跑到互聯網上查看自己的成績。在同一時間，一些記者現在每年都會此時關注他。甚至在他看到自己的分數之前，他就能從他們臉上的失望表情看出，他可能又一次失敗了。

今年的結果讓他懷疑。他告訴法新社，"我以為我不會得到一個足夠好的分數來進入四川大學。但我沒有想到，我的分數竟然也不能讓我進入任何大學，甚至是排名最低的大學。"

但直到現在，他從來沒有灰心過，每年都立即宣布下一年會重新參加考試。

梁實稱“"但如果我真的看不到任何進步，我就會對自己說，也許不值得再努力了。我每天都非常努力地工作。” 他疲憊地承認："我此刻不知道明年是否還會再報名去試。

另一方面，他發現很難想象會放棄。“如果我不參加高考，我餘生喝的每杯茶都會有遺憾的味道。”