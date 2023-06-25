紐時記者：唯令習近平重新考慮攻台否 就是瓦格納“反水”了

瓦格納兵變影響

俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天旋即落幕，中國官方迄今未直接表態回應。只有外長秦剛25日在北京會見俄羅斯副外長魯登科，同他就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。不過，法新社指出，由中國外交部長接見俄羅斯副外長，顯示俄羅斯外交官員所通報事件重要，以及顯示中國的關注和重視。

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有分析認為，魯登科選在星期天會見秦剛，明顯是代表俄方在瓦格納兵變的問題上，緊急向中方尋求支持。

俄羅斯僱傭兵團瓦格納首領普里戈津24日揚言要推翻俄國軍方領導層，兵鋒一度直逼俄羅斯首都莫斯科，消息震驚全球。

在白俄羅斯總統盧卡申科出面後，普里戈津星期天突然以“避免流血”為由同意撤軍，他宣稱已經下令他的僱傭軍停止向莫斯科前進，並返回在烏克蘭的野戰營地。根據俄羅斯媒體報道，國防部將人事變動，針對普里戈津的叛國刑事罪名將被撤銷，瓦格納士兵則將獲得法律豁免權。

無論如何，瓦格納兵變事件損害了俄羅斯總統普京的威信，而與俄羅斯“友好無止境、合作沒禁區”的中國對此如何反應，引發世人關注。

換言之，瓦格納“反水”在多大程度上影響了中國？據紐約時報前駐華記者黃安偉（Edward Wong）在其推特發文，引述新華社報導有關瓦格納集團叛變的事件時表示，“在整個俄烏戰爭中，如果有一件事能促使習近平重新考慮攻台，那就是瓦格納集團反水了。”

他表示，截至他在24日發文時，中國官媒新華社就瓦格納集團兵變事件只做出2次報導，其中一次是普京發表電視講話內容，而環球時報也有做出同樣報導。

他說，這顯示“習近平毫無疑問密切留意事態發展，他會不會跟普京通話？”

黃安偉表示，現在不是在中國有沒有僱傭兵問題，假設習近平正在看一場長期戰爭如何對一個國家產生意料之外的影響，“現在我們知道他對於中國解放軍內的忠誠問題是敏感的，他的反貪腐伸延至解放軍。”

黃安偉續指，在習近平這個位置的人，時常都會思考社會草根階層或菁英如何看待自己權力的潛在弱點及合法性。而這與體制有關，“我懷疑白紙運動加深了這方面的問題。”

相較於中國官方的謹慎及冷處理，中國網民則對瓦格納兵變熱議不已，其中的偏多數的意見是“普京不能倒”，認為他一旦下台，俄烏戰爭必將告終，西方國家的矛頭將會轉向中國。而以普京在國際上的孤立處境，更需要中國的支持。還有網民把此事和公元755年唐朝發生的安史之亂進行比較，“叛亂”這個主題標籤的瀏覽量達到7.2億次。

另一方面，為美企提供中國業務諮詢的哈里斯-布里肯律師事務所創辦人哈里斯（Dan Harris）24日也推文表示，俄羅斯正處於內戰邊緣，如果有足夠的軍人跟隨瓦格納集團，普京將在幾個月內死去，烏克蘭將獲勝。

這位美國律師說，“這會給中國和習近平帶來大問題。這一切發生的可能性只略低於一半，但我們可以敢於夢想。”

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，中國一直拒絕譴責俄羅斯。近期中國被指扮演調停俄烏戰爭的角色，不過其誠意及效果令人懷疑。

今年3月，習近平訪問俄羅斯與普京會面，表示支持普京2024年連任俄國總統。其後習近平又與烏克蘭總統澤連斯基通電話，習近平重申“對話談判”是走出戰爭“唯一出路”。

此外，西方盟友也在關注俄羅斯內部的動蕩是否會給烏克蘭帶來任何優勢，因為烏克蘭正在該國東部和南部對入侵的俄羅斯軍隊進行反攻。