芬太尼販運：北京譴責美國對中國公司的“非法”起訴

中國/美國/芬太尼

周六（6月24日），北京“強烈譴責”美國當局作出的“非法”決定，指控四家中國公司及其八名員工將芬太尼所需的原料帶進美國。芬太尼是一種合成鴉片製劑，正在美國造成嚴重的破壞。

芬太尼是一種比嗎啡強 100 倍的止痛藥，最初的用途被轉為製造毒品。

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美國司法部 (DoJ) 周五（6月23日）宣布對中國公司的這八名員工進行前所未有的起訴，其中兩人已經在夏威夷被捕並拘留。

周六，中國外交部在一份聲明中做出反應，表示：“這是任意拘留和單邊制裁的典型例子”，稱：“這完全是非法的，嚴重侵犯中國公民和企業的基本權利。中方對此表示強烈譴責。”

據美國司法部稱，四家中國公司之一湖北精奧生物科技有限公司（Amarvel Biotech）被指控自行將 200 多公斤化學前體運進美國，“目的是製造超過 50 公斤的芬太尼，足以殺死2500萬美國人。

美國司法當局針對的另外三家公司分別是安徽仁誠科技、安徽默克生物科技和合肥葛蘭素史克貿易公司。

中國商務部表示，這些起訴“嚴重破壞了中美之間建立的禁毒合作”。

法新社報道指出，美國最近加大了遏制合成毒品宣傳的力度，在過去十年裡，合成毒品被指責在美國造成了數十萬人死亡。

華盛頓正在特別針對總部設在中國的公司，這些公司涉嫌向墨西哥運送製造芬太尼的化學成分材料，而墨西哥是在美國銷售的合成藥物的主要生產中心。

美國國務卿布林肯本周訪問北京時，曾向中國領導人提出了這個問題。