國際肥料價格重挫波及中國？

RFI原材 / 農業物資

國際貿易 – 國際市場上的肥料價格於一年前達到一個頂峰後，一路下跌。如今的價格只是最高位時的三分之一。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於上周早些時候上網的話題之一。全球運用最廣泛的磷肥，價格曾一度高達每噸1200美元的磷酸氫二銨（DAP）如今只要485美元。這個低價位甚至影響到中國工廠的生產。當前國際肥料價格走低的原因仍與俄烏戰爭有關。

廣告 繼續瀏覽後續

本台法廣（RFI）法文網2023年06月20星期二在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇報道。在過去的一年中，磷酸鹽（phosphate）和鉀肥（potasse）這兩種肥料的價格一路走低。一名貿易商介紹說，本輪下跌並突然，而是以每星期5美元到15美元的幅度，如此跌掉了之前價格的三分之二。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Les prix des engrais continuent de flancher]。換做中文可被譯作[肥料價格繼續在探底]。下面是簡介以供分享。

-- 國際肥料價格跌勢未停 -

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道介紹說，之前每噸1000美元的鉀肥（potasse），如今只要350美元。這是出售印度的到岸價。很快還會跌到每噸300美元，因為，加拿大方面剛剛接受了每噸307美元的售價，這會造成其它賣家跟進。

RFI Image Archive / De la potasse raffinée. © Getty Images/Bloomberg Creative/James MacDonald

之前價格曾一度高達每噸1200美元的磷酸氫二銨（DAP）如今只要485美元。如此低價導致在中國的工廠都被迫停工。尿素（urée），這種植物必不可少的肥料的價格也在下跌，但曲線沒有那麼筆直。

-- 當前需求減少旨在壓價 -

肥料價格當前的跌勢是由於高估了針對俄羅斯的制裁。過去數月以來，人們看到這並沒有限制住俄羅斯的肥料貿易。俄羅斯兩大肥料生產商EuroChem和PhosAgro全力生產，繼續出口。

Un ouvrier employé dans une mine de potasse appartenant à Uralkali, en Russie. REUTERS/Sergei Karpukhin

本輪價格下跌還受到需求減少的影響。這是由於進口方都瞄準了價格會繼續下跌。目前減少購量，或暫停採購。

-- 非洲國家迎來新的機遇 -

非洲大陸曾在之前的一年半里，由於肥料價格飆升而痛苦不堪。如今，在理論上應該可以在當前的勢態中獲益。然而，大多數非洲國家在採購季節之外，不做提前準備，就算行情對其有利。鑒於缺乏信息，眾多國家對價格上漲的反應也不迅速。然而，巴西和美國則懂得把握最佳的訂貨時機。

RFI Matières Premières : Après le pic atteint il y a tout juste un an, les prix des engrais ne cessent de baisser. La potasse qui était à 1 000 dollars la tonne en vaut 350 – coût et fret pour une livraison en Inde –, et bientôt peut-être 300, car les Canadiens viennent d’acter une vente à 307 dollars. (illustration) . Ici, un gisement de potasse. (illustration) RFI Image Archive / Ron Schott

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後提到，有一名對話方透露，非洲的部分私人進口商如今也對下訂單猶豫不決，擔心之後會面對某國或某機構提供整船免費肥料的競爭。這在過去幾個月里已曾發生。如此禮物，會造成當地市場的價格在一時之間崩潰。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~