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國際肥料價格重挫波及中國？

國際貿易 – 國際市場上的肥料價格於一年前達到一個頂峰後，一路下跌。如今的價格只是最高位時的三分之一。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於上周早些時候上網的話題之一。全球運用最廣泛的磷肥，價格曾一度高達每噸1200美元的磷酸氫二銨（DAP）如今只要485美元。這個低價位甚至影響到中國工廠的生產。當前國際肥料價格走低的原因仍與俄烏戰爭有關。

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RFI Matières Premières / Après le pic atteint il y a tout juste un an, les prix des engrais ne cessent de baisser. Les prix sont si bas qu’en Chine des usines qui ne sont plus rentables ont dû suspendre leur activité. (illustration) RFI原材 / 國際肥料價格重挫波及中國？
RFI Matières Premières / Après le pic atteint il y a tout juste un an, les prix des engrais ne cessent de baisser. Les prix sont si bas qu’en Chine des usines qui ne sont plus rentables ont dû suspendre leur activité. (illustration) RFI原材 / 國際肥料價格重挫波及中國？ © CC0 Pixabay - Samuel Faber / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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本台法廣（RFI）法文網2023年06月20星期二在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇報道。在過去的一年中，磷酸鹽（phosphate）和鉀肥（potasse）這兩種肥料的價格一路走低。一名貿易商介紹說，本輪下跌並突然，而是以每星期5美元到15美元的幅度，如此跌掉了之前價格的三分之二。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Les prix des engrais continuent de flancher]。換做中文可被譯作[肥料價格繼續在探底]。下面是簡介以供分享。

-- 國際肥料價格跌勢未停 -

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道介紹說，之前每噸1000美元的鉀肥（potasse），如今只要350美元。這是出售印度的到岸價。很快還會跌到每噸300美元，因為，加拿大方面剛剛接受了每噸307美元的售價，這會造成其它賣家跟進。

Image RFI - Potasse - Agriculture
RFI Image Archive / De la potasse raffinée. © Getty Images/Bloomberg Creative/James MacDonald

之前價格曾一度高達每噸1200美元的磷酸氫二銨（DAP）如今只要485美元。如此低價導致在中國的工廠都被迫停工。尿素（urée），這種植物必不可少的肥料的價格也在下跌，但曲線沒有那麼筆直。

-- 當前需求減少旨在壓價 -

肥料價格當前的跌勢是由於高估了針對俄羅斯的制裁。過去數月以來，人們看到這並沒有限制住俄羅斯的肥料貿易。俄羅斯兩大肥料生產商EuroChem和PhosAgro全力生產，繼續出口。

Un ouvrier employé dans une mine de potasse appartenant à Uralkali, en Russie.
Un ouvrier employé dans une mine de potasse appartenant à Uralkali, en Russie. REUTERS/Sergei Karpukhin

本輪價格下跌還受到需求減少的影響。這是由於進口方都瞄準了價格會繼續下跌。目前減少購量，或暫停採購。

-- 非洲國家迎來新的機遇 -

非洲大陸曾在之前的一年半里，由於肥料價格飆升而痛苦不堪。如今，在理論上應該可以在當前的勢態中獲益。然而，大多數非洲國家在採購季節之外，不做提前準備，就算行情對其有利。鑒於缺乏信息，眾多國家對價格上漲的反應也不迅速。然而，巴西和美國則懂得把握最佳的訂貨時機。

Image - rfi - potasse
RFI Matières Premières : Après le pic atteint il y a tout juste un an, les prix des engrais ne cessent de baisser. La potasse qui était à 1 000 dollars la tonne en vaut 350 – coût et fret pour une livraison en Inde –, et bientôt peut-être 300, car les Canadiens viennent d’acter une vente à 307 dollars. (illustration) . Ici, un gisement de potasse. (illustration) RFI Image Archive / Ron Schott

 

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後提到，有一名對話方透露，非洲的部分私人進口商如今也對下訂單猶豫不決，擔心之後會面對某國或某機構提供整船免費肥料的競爭。這在過去幾個月里已曾發生。如此禮物，會造成當地市場的價格在一時之間崩潰。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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