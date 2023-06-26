俄羅斯兵變習近平不知該如何反應

俄羅斯兵變

普京啟動“莫斯科保衛戰”模式，萬不得已打電話求助白俄羅斯與哈薩克斯坦，哈薩克斯坦態度非常保留，可見有事時普京朋友並不多。至於“中俄友誼無上限”的中國，也很勉強，“在觀望”，只是等到兵變逆轉，才作出反應。

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國際媒體注意到了這一微妙的變化。法國世界報在其社評『普京在全世界面前貶值』中特別指出，對理論上被認為重視與莫斯科關係的如同哈薩克斯坦一樣的國家，在兵變形勢逆轉前的冷淡反應一點也不應驚訝，克里姆林宮認為有權利要求中國的支持，而中國方面只發表了相當簡略的聲明。

該報在另一篇題為“中國淡化瓦格納事件”的報道中說，人們不得不等到當地時間6月26日凌晨，北京當局才對中國外交部所定義的 "瓦格納集團事件 "做出反應。中國外交部在一份簡短的新聞稿中，首先稱剛剛在俄羅斯發生的事情是“俄羅斯內政”，接著說，“作為友好鄰邦和新時代全面戰略協作夥伴，中國支持俄羅斯維護國家穩定，實現發展繁榮。”

周日稍早些時候，俄羅斯副外長魯登科在北京會晤了中國外長秦剛。中國外交部僅表示，秦剛“同他就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。”網上有評論稱：“人家都找上門來了，中國不得不做出反應，但反應的一點都不像老朋友的樣子”。

在普里戈津與白俄總統盧卡申科達成瓦格納武裝停止向莫斯科前進協議之前，習近平的中國沒有公開對普京表示支持，這一點與土耳其完全不同。

對如此強大的普京統治的俄羅斯突然遭遇兵變，北京似乎坐立不安，不知如何是好。周一，官媒『人民日報』照本宣科，簡單轉載了外交部的簡短新聞稿。『解放軍報』則語焉不詳，沒有提及“瓦格納集團事件”。

曾深信俄國人幾周就會“解決烏克蘭危機”，然後又以為西方不久就會被這場危機的連鎖反應“削弱”，現在，習近平的中國必須面對不曾預料的局面：一部分俄羅斯民族主義者破壞俄羅斯的穩定，削弱普京的實力。

北京當局沒有及時“指導”，一些曾被視為親俄的評論家們第一時間也“轉向”了，甚至對普京“不太友好”。在微博公布的一段視頻中，人民大學國際問題專家金燦榮聲稱：瓦格納的叛亂“對烏克蘭前線不利，對俄羅斯的穩定不利，對普京的權威不利”。

世界報還援引另一位中國專家劉雲稱，普京與瓦格納集團首領普里戈津達成的妥協，“標誌着俄羅斯總體危機的開始”，並指出，只有聯合國批準的戰爭才是合法的，而俄羅斯在烏克蘭發動的“特別軍事行動”並非如此。

環球時報前總編胡錫進也有點悲哀，於6月24日撰文稱，兵變對普京政府造成巨大衝擊，接下來“什麼都可能發生”。“現在看來，局面在朝着西方和烏克蘭最想看到的方向移動了，但最終結局尚未可知。”不過，胡錫進到底是胡錫進，變得非常快，周一又改口稱，不要小看普京處理複雜局勢的能力。

親北京的“香港01”發表文章稱，瓦格納兵變的後果需要一段時間才能看清，但“這次戲劇性兵變無疑對中國敲響了警鐘，面對內外變局，尤其是隨時可能因為偶發事件而翻閱歷史性一頁的俄烏戰爭，考驗中國決斷力的時候到了”。

觀察人士指出，習近平一開始選擇站在老朋友普京一邊，一切都要“無上限”，現在這個老朋友正在駕馭着一輛瘋狂的戰車，而且戰車上的人員開始分裂、動搖，習近平怎麼辦？這次北京對俄羅斯兵變不知所措的反應，大概反應了習近平某種騎虎難下甚至擔心危機自身的心態？