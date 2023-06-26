內亂  普京末日的開始？

俄羅斯兵變

瓦格納集團反叛軍一路向莫斯科挺進，沿途幾無任何俄軍反抗，莫斯科惶恐中開啟“保衛戰”模式……在這場類似好萊塢大片的起義行動中，普京倉皇且一時不能明確去向的形象讓國際社會震驚，這就是強大無比，當代沙皇的形象？法國『世界報』周一發表社評說：普京在全世界面前貶值了。

2023年6月24日，在俄羅斯頓河畔羅斯托夫市南方軍區總部附近的一條街道上，瓦格納僱傭軍團的戰士站在一輛裝甲車的頂部。

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在全世界面前貶值，普京似早已不在乎，在拜登形容普京發動侵烏戰爭使自己淪為“國際棄兒”時，普京輕蔑地一笑。在海牙國際法庭通緝捉拿普京時，普京表面上沒有顯示出絲毫的驚慌，與前來訪問的中國國家主席習近平舉杯共慶“俄中友誼無上限”，儘管這種“無上限友誼”並未給普京帶去急需的坦克和大炮。至於“烏克蘭反擊戰”也沒有讓普京太多憂心，紹伊古國防部長和親俄媒體每天都在給他灌輸烏軍被擊潰的新聞。

不過，他的密友，大廚出身的普里戈津指揮的瓦格納武裝，在烏克蘭前線唯一一個為普京死拼的私人武裝突然掉轉槍口後，普京強人罕見地將瓦格納領導人周六的反叛比作1917年的“背後捅刀子”。當時，沙俄在一戰中倒下，二月革命推翻了沙皇統治。

普京的怒嘆於事無補，瓦格納武裝順利佔領了主打烏克蘭戰爭的南方戰區指揮中心所在地羅斯托夫市，然後大舉向莫斯科挺進，沿途不見軍人抵抗，幾架試圖干預的戰機被瓦格納武裝擊落，普京是否還呆在克里姆林宮？去向不明，俄羅斯高官們個個隱身……瓦格納僱傭軍武裝叛亂就這樣把俄羅斯總統普京的虛弱暴露在世人面前。現在，所有的分析人士都在質疑，普京還有多大能力對抗威脅其政治生命的危險？

瓦格納兵變，兵臨城下，普京唯一的辦法是設法把內戰的危險向後推：在盧卡申科斡旋下，普里戈津令其部隊停止前進，同意前往白俄羅斯流亡。這只是一個權宜之計，普里戈津深知白俄羅斯不是安全之地，普京也深知這僅僅是一個緩兵之計。下一步普京的計畫是什麼？普里戈津的計畫又是什麼？觀察人士認為現在判斷這一兵變對現年70歲、統治俄羅斯24年的普京會帶來什麼後果為時尚早。

但可以看到的是，正值莫斯科繼續其侵略戰爭之時，瓦格納兵變一夜之間把一個強人的形象粉碎無餘，凸顯的是一個孤立的統治者，忙於盤算如何控制身邊那群表麵糰結內里你爭我奪互相撕裂的類似黑社會的山頭。

政治諮詢公司R. Politik的創始人塔蒂安娜·斯坦諾瓦亞認為：“普京和俄國受到嚴重打擊，對其政權將會產生嚴重的後果”。美國國務卿布林肯周日表示，瓦格納兵變“提出了真正的問題，顯示(俄羅斯高層)出現了真正的裂口”。

至少，從嚴重的內鬥，包括普里戈津與國防部長紹伊古的公開不和，凸顯普京再也不像從前那樣高枕無憂地坐在權力的頂峰上，至於他全力依靠的軍隊，甚至都不能阻攔瓦格納的武裝民兵奪取位於羅斯托夫的南方戰區指揮中心，然後長驅直入。

甚至，最後導致普里戈津同意他的武裝停止向莫斯科挺進的是盧卡申科，這個平時被視為普京附庸的白俄羅斯總統，這次突然顯得像一個救世主。

而且，普里戈津和他的武裝英雄般離開羅斯托夫市的場面讓克里姆林宮難堪。再有一年，俄羅斯舉行新一屆總統大選，普京當然可以根據他一手推動制定的充滿爭議的新憲法再次出馬。普京尚未明確意圖，也看不到任何一個潛在的接班人出來比試。有媒體曾提及他的前保鏢，圖拉州州長阿列克謝.迪烏明是可能的替代者。

總部位於維也納的智庫“關於俄羅斯”（Re:Russia）的負責人羅戈夫（Kirill Rogov）認為，“這不是終結，而是開始。軍事叛亂，即使是失敗的叛亂，在歷史上往往是一個預兆，是一個進程的開始”。

總部位於倫敦的諮詢公司Mayak Intelligence的俄羅斯安全專家馬克·加萊奧蒂（Mark Galeotti）表示 ：“這一切都不意味着該政權會很快崩潰。但是，這次兵變進一步削弱了普京政權的能力、實力和可信度，使這個政權倒台的日子越來越近。”

法新社報道說，普京下令侵烏在外國的俄語媒體中掀起了仔細探究普京健康狀況的報道：他的生活方式，他如何作出重大決定等等。這些媒體描繪出一個病態的，偏執的，自從新冠疫情爆發以來越來越孤立，很少呆在克里姆林宮的普京。有幾家媒體稱，普京大部分時間都呆在聖彼得堡附近拉戈達湖的一個建築群落，為以防萬一，他去那裡乘坐裝甲列車而不是飛機，如同朝鮮的金正恩。

那些普京不穿衣服釣魚、騎馬，以顯示男子氣概的姿態，已經一去不復返了。不過，莫斯科堅稱，瓦格納兵變時，普京人在克里姆林宮，對指稱普京健康不好的說法一直予以否認。

兵變總指揮普里戈津周一發表視頻講話為自己發動兵變辯護，沉默兩天的普京不久也發言了，他以自己是俄羅斯國內和平的保障自居，是他“親自指揮做出決定避免了一場流血”。

美國海軍分析中心俄羅斯研究主任邁克爾·科夫曼（Michael Kofman）說：“我的結論是，普里戈津和瓦格納輸了，但是普京也輸了，他的政權受傷了”。