拜登：瓦格納兵變是俄內部爭鬥 美國及盟友"沒有參與"

美國/俄羅斯/瓦格納兵變

美國總統拜登周一(6月26日）首次公開評論俄羅斯僱傭兵叛變事件，拜登強調這是俄羅斯內部鬥爭的一部分，美國及西方與此事件"毫無關聯"；拜登並指目前(就瓦格納兵變）得出明確結論"尚為時過早”。美國國務院發言人提醒非洲："瓦格納每進入一個國家，死亡和破壞就會隨之而來。”

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法新社消息，拜登周一在白宮明確表示，(俄羅斯僱傭軍集團瓦格納兵變）“我們沒有參與其中"，拜登並特別暗指北約稱，"我們與這些事件毫無關聯"。拜登補充說，“這是俄羅斯的內部問題。”

俄羅斯發生瓦格納兵變後，拜登透過視頻會議與主要盟友進行了交談，以確保各國間達成共識，並協調應對措施。拜登稱，美國及盟友一致認為，必須確保我們不給普京任何借口，把事情歸咎於西方和北約。

拜登還表示，目前對瓦格納集團兵變做出明確的結論"為時尚早"，西方各國保持“充分的協調溝通”非常重要，拜登上周六與多國元首和政府首腦通電話，他表示周一會再次與各國領導人磋商。

拜登25日曾與烏克蘭總統澤連斯基通話，並預計26日晚些時候或27日上午再次與澤連斯基通話，以確保雙方"意見一致"。拜登向澤連斯基表明，無論俄羅斯發生什麼事情，美國都會繼續支持烏克蘭的防衛、主權及領土完整。

另外，美國國務院也在周一表示，俄羅斯僱傭軍瓦格納集團兵變失敗表明，一些非洲國家與僱傭軍組織合作存在風險。美國國務院發言人米勒向媒體表示：“我們過去曾公開或私下向這些國家傳達過這樣的信息，瓦格納每進入一個國家，死亡和破壞就會隨之而來。”

米勒並稱，美國駐莫斯科大使上周末就直接聯繫了俄羅斯當局，向俄方保證美國“沒有參與”瓦格納兵變。

米勒說，美國駐莫斯科大使特雷西以及與俄羅斯駐華盛頓大使館聯繫的美國官員上周六都一再表示，“美國過去沒有、以後也不會參與”這類事件。

米勒說，美國駐莫斯科大使特雷西及美國官員們表示，希望俄羅斯履行其保護美國駐莫斯科大使館及外交人員的義務。

此前，俄羅斯外長拉夫羅夫曾表示，俄羅斯安全部門正在調查西方國家的安全部門"是否介入叛變事件"。