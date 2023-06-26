日本對俄羅斯更改二戰結束日名稱表示“十分遺憾”

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日本內閣官房長官松野博一6月26日在記者會上表示，俄羅斯總統普京在一項法案中籤字，將“第二次世界大戰結束日”的9月3日更改為“對日本軍國主義戰爭勝利日和第二次世界大戰結束日（1945年）”日本對此表示“十分遺憾”， 並感到憂慮。松野指出：“這不僅會煽動俄羅斯國民的反日情緒，而且還可能煽動日本國民的反俄情緒”。

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松野博一指出：6月23日，我們已通過外交渠道向俄方表示：要求俄方作出適當對應，避免在民眾之間製造不必要的對抗情緒”。

作為日本因俄羅斯入侵烏克蘭對其實施制裁的反制措施，普京政權執政黨議員於2022年6月提交了一項法案，要求修改《俄羅斯軍事榮譽日和紀念日聯邦法》，這項法案今年6月20日在俄羅斯眾議院通過，並於6月21日在參議院通過。普京於6月24日簽署了該法案，此前二戰結束日的名稱是“第二次世界大戰結束日”，沒有提及日本。

松野指出：“日本將繼續對俄羅斯實施嚴厲制裁，並向烏克蘭提供強有力的支持，以儘快結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。”

俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會格里戈里·卡拉辛最近表示，日本二戰時是納粹德國的主要盟友，並與納粹德國一起發動了第二次世界大戰。他還說：俄羅斯特別軍事行動之後，日本對俄羅斯採取了俄日關係史上前所未有的不友好行動，名稱的修改“可視為合乎邏輯的回應”，而該法律的解釋性文件中指出：9月3日紀念日名稱的改動是對日本制裁俄羅斯的“反制措施”之一。