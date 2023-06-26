瓦格納兵變：普京發表講話稱"親自指揮做出決定避免了流血"

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俄羅斯總統普京周一(6月26日）再次就瓦格納兵變發表"重要"全民講話，普京稱"他在瓦格納戰士未遂叛亂期間直接指示做出決定，避免了流血"，普京並表示，俄羅斯內部自相殘殺正是"烏克蘭和西方都希望看到的結果";對於參與未遂兵變的瓦格納士兵，普京提議"要麼參加俄軍，要麼離開"。普京周一晚上會見包括國防部長紹伊古在內的俄羅斯主要安全官員。

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法新社消息，普京周一晚間發表電視講話表示：“從(瓦格納集團軍兵變）事件一開始，就按照我的直接指示採取了措施，避免大規模流血事件。”普京認為，西方和烏克蘭都希望看到“這樣的自相殘殺的結果”。

普京在講話中感謝俄羅斯人的“堅韌、團結和愛國主義”，並稱，這表明“任何要脅、製造內部動亂的企圖都註定會失敗"。

對於瓦格納集團軍的士兵，普京提議，他們或者與正規軍簽訂合同，或“回到家人和親戚身邊”，也可以“前往白俄羅斯”。據克里姆林宮稱，白俄羅斯是瓦格納僱傭軍老闆普里戈津必須流亡的地方。

普京是在普里戈津領導的瓦格納武裝叛亂兩天後發表了電視講話。普里戈津周一向普京保證，他率領瓦格納軍團進軍莫斯科的目的是不是為了奪取權力，而是為了拯救他的組織，瓦格納遭到國防部的致命威脅。

普京在講話中再次指責瓦格納僱傭軍組織頭目普里戈津，但沒有點名，指"組織叛亂的人，背叛了他們的國家和人民，也背叛了那些被拉入犯罪中的人，欺騙了他們，把他們推向死亡"。

據俄羅斯總統發言人佩斯科夫稱，普京周一晚與安全部門負責人包括國防部長紹伊古開會，感謝他們在兵變事件發生期間所做的工作。普京並要求對事件進行分析並對之後所面臨的問題進行討論。