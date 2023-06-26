瓦格納老闆打破沉默 為其發動的反叛行動辯護

俄羅斯侵烏戰爭

瓦格納老闆普里戈津在叛亂流產兩天後的一段音頻中說：他想拯救他的組織，而不是奪取權力。但是，他的武裝向莫斯科一路挺進凸顯了俄羅斯的 "存在着嚴重的安全問題"。

瓦格納私人僱傭軍集團創始人普里戈津6月24日在頓河畔羅斯托夫市的俄羅斯南部軍隊軍事指揮中心總部發表講話時的照片。

廣告 繼續瀏覽後續

周六夜間“起義”終結後下落不明的瓦格納集團總指揮普里戈津突然發聲了 ! 他在一個公布的視頻中稱，瓦格納武裝向莫斯科一路進軍，幾乎未遭遇像樣的抵抗，透視出俄羅斯存在着“這次遊行突顯俄羅斯嚴重的安全問題”。

普里戈津表示，他的戰士們朝首都莫斯科挺進，一路行軍780公里，停止前進時“距離莫斯科只有差不多200公里”。

為什麼不繼續向莫斯科挺進？瓦格納領導人稱他“不願意讓俄羅斯人流血”，也不打算“推翻國家政權，奪取權力”。

普里戈津說，瓦格納部隊挺進莫斯科途中，“老百姓舉着俄羅斯國旗和瓦格納集團的標誌一路歡迎我們。當我們路過他們身邊的時候他們很幸福。”

社交網絡流傳的視頻顯示，瓦格納武裝如英雄般撤離羅斯托夫市，不少民眾舉着瓦格納的旗幟高呼：“瓦格納瓦格納 !”

瓦格納集團為什麼“反叛”，冒着俄羅斯爆發內戰的巨大風險？普里戈津稱，“遊行的目的是不允許破壞瓦格納集團，並追究那些在烏克蘭特別軍事行動中通過其非專業行動犯下相當多錯誤的人的責任。”

普里戈津似乎再次把矛頭指向他的對頭----俄羅斯國防部長紹伊古以及俄軍總參謀長季拉西莫夫。

普里戈津把他的武裝與俄羅斯正規軍做了比較：“我們呈現了高度的組織能力，這本應是俄羅斯正規軍所具備的。”

瓦格納武裝挺進莫斯科途中遭遇了俄羅斯戰機，普里戈津說，“我們很遺憾被迫向這些戰機開火，但是它們轟炸我們。”

據報道，在瓦格納擊落幾架直升機和戰機後，再未遭遇任何抵抗。

數月來普里戈津一直指控俄羅斯國防部長紹伊古以及俄軍總參謀長季拉西莫夫“無能”，他說，是他們的無能導致數萬名俄羅斯士兵白白在烏克蘭送命。

他還稱，俄羅斯國防部試圖通過吸納來拆解瓦格納集團，並命令俄羅斯正規軍轟炸瓦格納陣地，炸死三十多人。

普里戈津把瓦格納武裝“暴動”行動描述為“正義遊行”。

但他並沒有透露他目前人在何處？俄羅斯當局則宣稱，普里戈津已按照周六晚間達成的協議前往白俄羅斯。

不過，瓦格納集團領導人稱，與他談判終結“正義遊行”行動的白俄羅斯總統盧卡申科向他提出過如何讓瓦格納集團生存下去的計畫。

普里戈津說：“盧卡申科伸出了援手，並提出找到解決方案，使瓦格納集團能夠合法地繼續工作”。